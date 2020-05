Moto G Pro on varustettu Suomen markkinoilla varsin harvinaisella kosketuskynällä.

Motorola julkaisi tänään uuden Moto G Pro -älypuhelimen. Uutuusmalli asettuu jo aiemmin julkaistun Moto G8 -sarjan (G8 Plus, G8 Power, G8, G8 Power Lite) yläpuolelle. Käytännössä uutukainen on uudelleennimetty versio jo aiemmin helmikuussa maailmalla julkaistusta Moto G Stylus -älypuhelimesta.

Aiemmin Suomessa G8-malliston huipulla toimineeseen G8 Plussaan verrattuna puhelimen kamerajärjestelmää on päivitetty lisäämällä mukaan makrokamera, näytön kokoa kasvatettu tuuman kymmenyksellä, etukameraa siirretty muiden tämän vuoden G8-mallien tavoin vasemmasta yläkulmasta löytyvään kamerareikään ja tallennustilaa kasvatettu 128 gigatavuun. Moto G Pro tukee myös Stylus-kynää, joka toimitetaan puhelimen mukana. Kynä on upotettu puhelimen runkoon ja sen pois ottamalla muistiinpanojen kirjoittaminen Moto Note -sovellukseen on mahdollista avaamatta puhelinta.

Toisaalta G8 Plus -malliin nähden akun latausnopeus on heikentynyt 10 wattiin ja etukameran resoluutio on pudotettu 16 megapikseliin. Jo Plus-mallista tuttuja ominaisuuksia Moto G Prossa on Qualcommin Snapdragon 665 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 4 gigatavua RAM-muistia. Laitteelle virtaa antaa Plus-mallin tavoin 4000 mAh akku. G8 Plussan tavoin myös G Pron rakenteen luvataan hylkivän vettä, mutta virallista IP-luokitusta puhelimella ei ole.

Puhelimen kenties suurimpana uudistuksena Moto G Pro on varustettu Android 10 -käyttöjärjestelmällä ja Android One -sertifikaatilla. Tämän myötä puhelimelle on taattu kaksi suurta Android-versiopäivitystä sekä tietoturvakorjauksia kolmen vuoden ajan.

Moto G Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 158,55 x 75,8 x 9,2 mm

Paino: 188 g

6,4” FHD+ Max Vision -näyttö, 19:9, 1080 x 2300, 399 PPI, kosketuskynä

Qualcomm Snapdragon 665 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

LTE-yhteydet, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, NFC

Kolmoistakakamera: 48 megapikselin laajakulmakamera, f1.7 2 megapikselin makrokamera (minimissään 2 senttimetrin tarkennusetäisyys), f2.2 16 megapikselin ultralaajakulmakamera (action-kamera, 117 asteen kuvakulma), f2.2 Lasertarkennus 4K 30 FPS -videokuvaus

Etukamera: 16 megapikseliä, f2.0

Sormenjälkilukija, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet

4000 mAh:n akku, USB Type-C, 10 watin latausnopeus

Android 10, Android One -sertifikaatti

Moto G Pro tulee Suomessa myyntiin 15. kesäkuuta 329 euron suositushintaan Mystic Indigo -värisenä.

Lähde: Lehdistötiedote, tuotesivut