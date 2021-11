POP Keys ja POP Mouse tulevat kumpikin saataville pastellisävyisenä Daydream-, keltamustana Blast- ja pinkin eri sävyjä hakevana Heartbreaker-versiona.

Logitech on julkaissut tänään uudet Studio-sarjan näppäimistön ja hiiren. POP Keys ja POP Mouse pyrkivät erottumaan massasta ainakin poikkeuksellisella ulkonäöllään ja yhtiön mukaan niiden idea onkin tuoda persoonallisuutta työpisteelle.

POP Keys on mekaaninen 75 % -kokoluokan näppäimistö, mutta useimmista kokoluokan edustajistaan poiketen näppäimistössä ei ole lainkaan Page Up- ja Down- tai Home- ja End-näppäimiä, vaan ne on korvattu hymiöillä. Hymiönäppäimiä on yhteensä neljä ja paketissa tulee kahdeksan eri hymiöillä varustettua hattua niihin. Lisäksi hymiörivin alimmaisena on pikanäppäin käyttöjärjestelmän hymiövalikkoon.

Näppäimistö poikkeaa massasta myös pyöreiden ja pyöreäkulmaisten näppäinhattujensa osalta. Toinen perinteistä poikkeava muutos on lisäykset Fn-näppäimen ja funktionäppäinten takana oleviin toimintoihin, joihin lukeutuvat POP Keysin kohdalla perinteisten mediakontrollien lisäksi esimerkiksi Snip Screen- ja Text-to-Speech-työkalut sekä mikrofonin mykistys.

Logitech ei ole paljastanut käyttämiensä kytkinten tyyppiä, mutta kertoo niiden tuntuman jäljittelevän retrohenkisesti perinteisiä kirjoituskoneita ja kestävän jopa 50 miljoonaa painallusta. Näppäimistön voi yhdistää samanaikaisesti parhaimmillaan kolmeen laitteeseen Bluetoothilla tai Logi Bolt -USB-vastaanottimella. Langattomalle näppäimistölle piisaa virtaa kahdesta AAA-paristosta, joiden luvataan kestävän jopa kolme vuotta hieman käytöstä riippuen. Näppäimistön

POP Mouse noudattaa näppäimistön kompaktia linjaa ja sen strategiset mitat ovatkin vaivaiset 104,8 x 59,4 x 35,2 mm ja 82 grammaa. Hiirestä löytyy yhteensä neljä painiketta: perinteiset vasen ja oikea pääpainike, rullan painike sekä erillinen rullan takaa löytyvä painike, joista viimeisimmän voi kustomoida Emoji Software -sovelluksella. POP Mousen optinen sensori kykenee 1000-4000 DPI:n tarkkuuteen.

Näppäimistön tavoin POP Mouse voidaan yhdistää parhaimmillaan kolmeen laitteeseen Bluetoothilla tai Logi Bolt -USB-vastaanottimella. Virtaa hiirelle piisaa parhaimmillaan kahdeksi vuodeksi yhdellä AA-paristolla.

Logitech POP Keys ja Mouse tulevat saataville kuluvan kuun aikana, mutta eurohinnat ja lopulta saataville tulevat näppäinasettelut ovat vielä avoimia. Logitech kuitenkin vakuuttaa niiden tulevan saataville globaalisti.

POP Keys -näppäimistön veroton suositushinta on 99,99 dollaria ja POP Mouse -hiiren 39,99 dollaria. Lisäksi saataville tulee pastellisävyihin sopiva Desk Mat 19,99 dollarin verottomaan suositushintaan. Molemmista tulee saataville pastellisävyinen Daydream-, keltamusta Blast- ja pinkin sävyjä hakeva Heartbreaker-versio.

Lähde: Logitech