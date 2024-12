Uusi järjestelmäpiiri on ensimmäinen luokkansa malli pelkillä järeämmillä Cortex-A700-sarjan ytimillä.

MediaTek on julkaissut ylempään keskiluokkaan uuden järjestelmäpiirin. Tällä kertaa kyse ei ole mistään vanhojen uudelleenlämmittelystä, vaan kyseessä on luokkansa ensimmäinen pelkkiä isoja ytimiä käyttävä järjestelmäpiiri.

MediaTek 8400:n sisällä sykkii yhteensä kahdeksan Arm Cortex-A725 -ydintä, jotka on jaettu kolmeen ryppääseen. Ensimmäisessä on yksinäinen A725 1 Mt:n L2-välimuistilla, toisessa kolme A725:ttä 512 Kt:n L2-välimuistilla ja viimeisessä neljä A725:ttä 256 Kt:n L2-välimuistilla. Kaikkien ydinten kesken on jaettu 6 Mt L3 -välimuistia ja koko järjestelmäpiirillä on vielä erillinen 5 Mt:n välimuisti. Prosessoriytimille on ilmoitettu vain yksi 3,25 GHz:n maksimikellotaajuus, mikä koskee oletettavasti suurimmalla välimuistilla varustettua pääydintä. Prosessorin kerrotaan olevan kaikkien ydinten suorituskyvyssä jopa 41 % edellä aiemman sukupolven mallia, kun piikkitehonkulutusta on saatu laskettua 44 %.

Prosessoriydinten rinnalta järjestelmäpiiristä löytyy Armin Mali-G720 MC7 -grafiikkaohjain, jonka luvataan olevan yli 24 % edeltävän sukupolven GPU:ta tehokkaampi ja käyttää 42 % vähemmän tehoa. Tekoälykiihdytin MediaTek NPU 880 on puolestaan yhtiön mukaan 20 % nopeampi kokonais- ja liukulukuoperaatioiden suorittamisessa sekä 18 % edeltäjäänsä energiatehokkaampi. Käytännön suorituskyvyssä sen kerrotaan olevan 33 % nopeampi tuottamaan tekstiä Baichuan 4B -LLM-kielimallilla ja 21 % nopeampi Stable Diffusion v1.5 -kuvanluonnissa. Järjestelmäpiirin pariksi sopii maksimissaan LPDDR5x-8533-muistit ja UFS 4 -tason tallennustila.

Kuvaprosessori Imagiq 1080 lupaa tarjota lippulaivatason HDR-suorituskykyä, mahdollistaa HDR-videoiden nauhoitus riippumatta zoom-asetuksista sekä mahdollistaa sensorin sisäinen zoom täydellä PDAF-tarkennuksen tuella. Se tukee parhaimmillaan 320 megapikselin sensoria ja 30 FPS:n tallennusta kolmella 32 megapikselin sensorilla samanaikaisesti. Uudelle 5G-A-modeemille luvataan puolestaan 3CC Carrier Aggregation -taso ja 5,17 Gbps:n maksimilatausnopeus. Wi-Fi on tuettuna 6E-tasolla ja Bluetooth on versiota 5.4.

