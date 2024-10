POP Icon Keys jättää edeltäjänsä hymiönäppäimet pois uusien Action Key -painikkeiden tieltä, mutta samalla kyydistä tippui myös mekaaniset kytkimet.

Oheislaitejätti Logitech julkaisi vajaat kolme vuotta sitten uudet Studio-sarjan POP Keys -näppäimistön ja POP Mouse -hiiren. Nyt Studio-sarja on unohdettu, kun yhtiö julkisti uudet POP Icon Keys -näppäimistön ja uudistetut POP Mouse -hiiret.

POP Icon Keys jatkaa siitä mihin alkuperäinen POP Keys jäi, eli kyseessä on muotoilultaan massasta erottuva 75 % -kokoluokan näppäimistö. Tällä kertaa hymiönäppäimet ovat kuitenkin jääneet kotiin ja tilalla on uudet Action Keys -näppäimet, jotka sisältävät perinteiset Home-, End-, Page Up- ja Page Down -ominaisuudet sekä mahdollisuuden muuntautua erilaisiksi pikanäppäimiksi Logi Options+ -sovelluksen avulla. Hymiönäppäinten lisäksi kotiin jäivät myös mekaaniset kytkimet ja niiden tilalla on nyt matalaprofiiliset membrane- eli kumikupukytkimet.

Näppäimistö on yhteydessä tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen Bluetooth-yhteydellä ja se tukee mahdollisuutta vaihtaa kolmen eri laitteen välillä nappia painamalla. Virtaa sille syötetään kahdella AAA-paristolla, joiden luvataan kestävän käytössä jopa 36 kuukautta.

Uudistuneen POP Mousen uudistusten löytäminen vaatii valitettavasti nikkeknattertonmaisia salapoliisikykyjä, sillä sen värien ohella ainut kenties massasta erottuva ominaisuus eli SmartWheel-rulla oli mukana jo viimeksi. Rulla osaa tarpeen mukaan mukautua joko tarkkaan ja hitaaseen vieritykseen, tai vauhdikkaaseen vieritystilaan. Hiiren Silent Technology -painikkeet lupaavat vaimentaa painallusäänistä jopa 90 % ja pääpainikkeiden lisäksi hiirestä löytyy kaksi ohjelmoitavaa toimintopainiketta, jotka ovat niin ikään räätälöitävissä Logi Options+ -sovelluksella.

POP Mousen sensori yltää 1000-4000 DPI:n tarkkuuteen, eikä toimistokäyttöön suunnitellun hiiren optisesta sensorista ole kerrottu muita tietoja. Hiiri yhdistetään laitteisiin näppäimistön tapaan Bluetooth-yhteydellä ja virrasta on vastuussa yksi AA-paristo, jonka Logitech kehuu kestävän käytössä jopa kahden vuoden ajan.

Sekä POP Icon Keys että POP Mouse tulevat saataville monissa massasta poikkeavissa värivaihtoehdoissa. Näppäimistön väriteemoiksi voi valita grafiitti + vihreä, roosa + luonnonvalkoinen, lila + luonnonvalkoinen ja luonnonvalkoinen + oranssi. Hiiren värivaihtoehdot ovat puolestaan lila, luonnonvalkoinen, roosa, grafiitti, Blast, Daydream ja Heartbreaker. POP Icon Keys on hinnoiteltu 59,99 euroon ja POP Mouse 29,99 euroon, mutta ne on saatavilla myös kombopakettina 79,99 euron yhteishintaan. Lehdistötiedotteen mukaan näppäimistö tulisi Suomessa saataville vain mustana, oli se sitten osa kombopakettia tai ei, mutta yhtiön verkkosivuilla moista versiota ei ole olemassakaan.

