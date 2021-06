Microsoftin What's Next for Windows -tapahtumassa esiteltiin odotusten mukaisesti seuraaja Windows 10:lle, viimeiselle Windows-versiolle ikinä.

Microsoft on esitellyt tänään odotetusti Windows 11 -käyttöjärjestelmän. Yhtiön mukaan sen tavoitteena on ollut luoda Windowsista kodinomainen paikka, joka on aina tuttu, vaikka se olisi matkan varrella muuttunutkin. Windows 10:n piti olla viimeinen Windows, mutta toisaalta Windows 11 oli alun perin tulossa Windows 10:n 21H2-päivityksenä, joten sitä voitaneen pitää remontoituna jatkumona edeltäjälleen.

Pinnan alla Microsoft on tehnyt tiivistä yhteistyötä AMD:n, Intelin ja Qualcommin kanssa, jotta Windows 11 on optimoitu yhtiöiden prosessoreille ja päinvastoin mahdollisimman hyvin. Käyttöjärjestelmän kerrotaan olevan nyt nopeampi ja ennen kaikkea vähävirtaisempi kuin aiemmin. Yhtiö on tehnyt lisäksi tiivistä yhteistyötä suurimpien tietokonevalmistajien kanssa optimoidakseen Windows-kokemusta entisestään. Kuten tyypillistä, Windows 11:n luvataan olevan sekä nopein että turvallisin Windows tähän mennessä ja sen päivittäminen tulee sujumaan entistä helpommin, sillä päivityspakettien koon kerrotaan olevan jopa 40 % aiempaa pienempi ja ne asentuvat entistä huomaamattomammin taustalla häiritsemättä tietokoneella työskentelyä.

Käyttöliittymässä huomio kiinnittyy ensimmäisenä keskitettyihin kuvakkeisiin tehtäväpalkissa. Yhtiön mukaan ne on haluttu tuoda keskiöön, jotta ne olisivat entistä helpommin tavoitettavissa eri laitteilla. Ainakin ennakkoversioissa ne on voinut kuitenkin halutessaan keskittää myös reunaan vanhaan tuttuun tapaan.

Toinen nopeasti esiin tuleva muutos on pyöristetyt kulmat paitsi ikkunoissa, myös käyttöliittymän muissa elementeissä. Käyttöliittymässä käytetään myös voimakkaasti hyväksi läpikuultavuusefektejä, jotka helpottavat esimerkiksi eri ikkunoiden järjestyksen hahmottamista. Mukana on myös erilaisia teemoja, jotka vaikuttavat koko käyttöjärjestelmän ilmeeseen, sekä tuttuun tapaan light- ja dark mode, joita on optimoitu tuomaan sisältö esiin entistä paremmin.

Ikkunoiden Snap-ominaisuus on saanut joukon uusia käyttöä helpottavia ominaisuuksia. Viemällä hiiren ikkunan maksimointipainikkeen päälle avautuu uusi Layouts-valikko, josta ikkunan voi asettaa sopivaan esiasetettuun kokoon ja osaksi Snap Group -ryhmää. Snap Layouts tarjoaa nyt entistä laajemman valikoiman erilaisia ikkunaryhmittelyjä ja parhaimmillaan kolme rinnakkaista ikkunaa. Snap Group -ryhmät ikkunoineen ja asetteluineen pysyvät myös muistissa ja ne asettuvat yhden kuvakkeen alle tehtäväpalkissa.

Ikkunoiden hallintaa on paranneltu muutenkin ja esimerkiksi jos käyttäjä irrottaa näytön, sillä olleet ikkunat pienenevät automaattisesti tehtäväpalkkiin ja hyppäävät uudelleen esiin oikealla näytöllä, kun se kytketään tietokoneeseen uudelleen. Snap Group -ryhmät osaavat sopeutua myös näytön asentoon ja siirryttäessä vaakatilasta pystytilaan kaksi vierekkäin ollutta ikkunaa siirtyvät päällekkäin. Aiheen läheltä liippaavat myös virtuaalityöpöydät, jotka on nyt brändätty yksinkertaisesti Työpöydiksi (Desktop). Työpöydät on helposti kustomoitavissa ja niissä voi olla käytössä esimerkiksi eri teemat tuomaan aiheeseen sopivaa tunnelmaa.

Kun Windowsia käytetään kosketusnäyttötilassa, eli ilman näppäimistöä ja hiirtä, on ikkunoiden reunojen ankkureita sekä kuvakkeiden välejä kasvatettu aiemmasta, jonka lisäksi esiin hyppää myös visuaalisia vihjeitä eri toiminnoista. Kannettavien touchpad-kosketushiiriin tottuneiden siirtymistä kosketusnäytön käyttöön on puolestaan helpotettu tuomalla samat tutut elekomennot suoraan kosketusnäytölle, joidenkin tarpeellisten optimointien kera. Stylusta suosivien iloksi on tuotu puolestaan haptinen palaute, joka tekee käytöstä entistä luonnollisempaa. Virtuaalinäppäimistö osaa sopeutua sekä vanhaan malliin suurena ja helppokäyttöisenä tai mobiililaitteista tutulla yhdellä kädellä käytettävänä pienoisnäppäimistönä.

Uusia suoraan käyttöjärjestelmään integroituja sovelluksia ovat esimerkiksi Teams, jolla helpotetaan pandemian aikana monille tutuksi tullutta videopuheluiden soittelua, ja Widgets, joka tuo tekoälyn käyttäjän mieltymysten mukaan valikoimia uutisia sekä esimerkiksi sään, muistiinpanoja ja muuta vastaavaa informaatiota helposti esiin erillisen ”lasin” päällä näytön vasemmasta reunasta. Niin ikään suoraan käyttöjärjestelmään integroitu Xbox-sovellus tuo GamePass-tilauspalvelun entistä suoremmin tarjolle Windows-käyttäjille.

Microsoft Store on suunniteltu alusta asti uudestaan mahdollisimman nopeaksi ja helppokäyttöiseksi. Kenties oleellisempaa on kuitenkin kauppapaikan sääntöjen muutokset. Jatkossa kolmannet osapuolet voivat käyttää Microsoft Storessa omia kauppajärjestelmiään, eikä Microsoft silloin vedä välistä mitään. Esimerkkinä Adoben kerrotaan tarjoavan omia Creative Cloud -palveluitaan suoraan Storesta käsin käyttäen omia kauppapalveluitaan. Store tukee nyt myös Win32-sovelluksia ja kenties koko tapahtuman suurimpana yllätyksenä Android-sovelluksia, jotka toimivat natiivien Windows-sovellusten tapaan ikkunointijärjestelmän kanssa. Microsoft Storesta löytyykin esimerkiksi Amazon Appstore Android-sovelluksia varten. Android-tuki perustuu Intelin Bridge-teknologiaan, mutta sen tarkemmin asiaa ei käsitelty esityksessä.

Kenties io-techin lukijoiden kannalta mielenkiintoisinta on kuitenkin pelipuolen uudistukset. Integroidun Xbox-sovelluksen ohella Windows 11 tuo nyt Auto HDR -ominaisuuden kaikille käyttäjille. Aiemmin Windows Insider -käyttäjien testattavana ollut ominaisuus on tuttu aiemmin Xbox-puolelta ja se pyrkii älykkäillä algoritmeilla sovittamaan SDR-väriavaruuden pelit HDR-väriavaruuteen. Suorituskykyä parantaa puolestaan DirectStorage -teknologia, joka on niin ikään ennestään tuttu Xbox-maailmasta. Teknologia mahdollistaa datan siirtämisen näytönohjaimelle rasittamatta prosessoria ja sitä tukevat Windows 11 -valmistietokoneet on erikseen merkitty DirectStorage Optimized -merkinnällä. Microsoftin entistä suoremmin tarjoama GamePass-tilauspalveluun tullaan julkaisemaan kaikki Xbox Game Studiosin ja Bethesdan pelit julkaisupäivänään, jonka lisäksi se sisältää EA Play -tilauksen ilman lisähintaa. Xbox-sovellus tukee myös pilvipelaamista, eli hitainkin kokoonpano voi saada viiveiden ja kuvanlaadun kustannuksella raskaat pelit pyörimään sulavasti.

