Uudet Surface Pro ja Laptop tulevat saataville myös Suomessa, mutta tarjolla on muisti- ja tallennustilavaihtoehtoja rajoitetusti.

Microsoft on julkistanut NPU-tekoälykiihdytintä vaativan Copilot+ PC -konseptinsa ohella myös ensimmäiset omat, yhteensopivat tietokoneensa. Uudet Surfacet perustuvat Qualcommin Snapdragon X -prosessoreihin.

Uusi Surface Pro -taulutietokone on varustettu tarkasta mallista riippuen joko Qualcommin Snapdragon X Elite- tai Plus-prosessorilla. Sekä Elite- että Plus-mallin NPU yltää samaan 45 TOPSin suorituskykyyn. Prosessorin tukena on 16 tai 32 Gt LPDDR5X -muistia ja 256 Gt, 512 Gt tai 1 Tt PCIe Gen 4 -tallennustilaa.

Taulutietokone rakentuu 13” PixelSense Flow -näytön -ympärille, mutta sen paneelin tyyppi riippuu käytetystä prosessorista. Snapdragon X Plussan kaverina on LCD-paneeli, kun Elite on paritettu OLEDin kanssa. Paneelia lukuunottamatta näytöt on varustettu vastaavin ominaisuuksin: 2880×1920-resoluutio (DPI 267, 3:2 kuvasuhde), 120 hertsin virkistystaajuus, tuki 10-piste kosketukselle, tehtaalla kalibroidut sRGB- ja Vivid-profiilit sekä tuki Dolby Vision IQ:lle. Näytön suojana on Corningin Gorilla Glass 5 -lasi. Surface Pron strategiset mitat ovat 287 x 208 x 9,3 mm ja 895 grammaa.

Tietokoneen etupuolelta löytyy 1440p-resoluution Surface Studio Camera, joka tukee Windows Studio Effects -tekoälyominaisuuksia, kun takapuolta kansoittaa 10,5 megapikselin Ultra HD -kamera. Edestä löytyy myös Windows Hello -tunnistautumiseen käytettävä kamera. Ääntä kaapataan kahdella Studio-mikrofonilla ja toistetaan kahden watin Dolby Atmos -yhteensopivilla stereokaiuttimilla.

Liitinvalikoimaan lukeutuu kaksi USB4-C -liitäntää, Surface Pro Keyboard -liitin ja Surface Connect -liitin. USB-C-liittimet tukevat latausta maksimissaan 65 watin teholla sekä DisplayPort 2.1 -ulostuloa. Microsoft tuo saataville myös oman Thunderbolt 4 Dock -telakkansa. Yhteyspuolella tuettuina ovat Wi-Fi 7 ja Bluetooth 5.4 sekä NanoSIM-paikka tarkemmin määrittelemättömän mobiiliyhteyden tarpeisiin.

Mukaan sopii myös uusi Surface Pro Flex Keyboard -näppäimistö. Aiempiin verrattuna siihen on lisätty uusia hiilikuitukerroksia parantamaan vakautta, jonka lisäksi touchpadin kokoa on kasvatettu. Mukana on myös paikka haptista palautettakin tukevalle Slim Pen -stylukselle, joka tukee 4096 painetasoa.

Surface Laptop tulee saataville sekä 13,8 että 15-tuumaisena versiona. Ensin mainittuun saa sekä Snapdragon X Eliten että Plussan, kun jälkimmäiseen voi valita vain Eliten. Muistia ja tallennustilaa on tarjolla samat 16 tai 32 Gt LPDDR5X:ää sekä 256 Gt, 512 Gt tai 1 Tt PCIe Gen 4 -tallennustilaa.

Molemmissa kokoluokissa on käytössä tarkemmin määrittelemätön LCD-paneeli. 13,8”-mallin resoluutio on 2304×1536 (201 PPI, 3:2) ja 15”-mallin 2496×1664 (201 PPI, 3:2). Muutoin ominaisuudet ovat identtiset: 1300:1-kontrastisuhde, 120 hertsin virkistystaajuus, tehdaskalibroidut sRGB- ja Vivid-väriprofiilit, 10-piste kosketustuki ja Dolby Vision IQ -tuki ynnä Gorilla Glass 5 -suojalasi. 13,8”-mallin mitat ovat 301 x 220 x 17,5 mm ja 1,34 kg, kun 15” mittauttaa 329 x 239 x 18,29 mm ja 1,66 kg.

Webbikameran virkaa toimittaa 1080p-resoluution FullHD-kamera ja viereltä löytyy Windows Hello -tunnistautumiskamera. Varsinainen kamera tukee Windows Studio EFfects -tekoälyominaisuuksia. Ääntä kaapataan Pron tavoin kahdella Studio-mikrofonilla, mutta äänentoistosta on vastuussa Omnisonic-kaiuttimet Dolby Atmos -tuella.

Liitinvalikoimaltaan Surface Laptopit parantavat lisäämällä kahden USB4-C:n rinnalle myös yhden USB-A 3.1 -liittimen ja 3,5 mm:n kuulokeliittimen. Surface Pro Keyboard -liitintä niissä ei luonnollisestikaan ole integroidun näppäimistön vuoksi. Yhteyspuolelta löytyvät Wi-Fi 7 ja Bluetooth 5.4, mutta SIM-korttipaikkaa mukana ei ole.

Sekä uudet Surface Pro- että Surface Laptop Copilot+ PC -tietokoneet tulevat saataville myös Suomessa. Surface Pro kustantaa edullisimmillaan Snapdragon X Plussalla 1259 euroa ja Elitellä 1859 euroa. Suomessa saataville tulee ainakin aluksi vain 16 Gt:n muistilla varustettuja malleja rajoitetuin tallennustilavaihtoehdoin. Värivaihtoehtoja ovat safiiri, hiekka, platina ja musta.

Surface Laptopin lähtöhinta on 13,8”-versiona 1259 ja 15”-versiona 1609 euroa. Suomessa saataville tulee ainakin alkuun vain 16 Gt:n muistilla varustettuja versioita, poislukien 15” musta versio Elite-prosessorilla ja 1 Tt:n tallennustilalle, johon voi valita myös 32 Gt:n muistin. Saataville tulee jo mainitun mustan lisäksi myös hopeassa kuosissa oleva versio. Tallennustilavaihtoehtoja on niitäkin saatavilla rajoitetusti.

Lähde: Microsoft