Käsikonsolikokoluokan tietokoneet ovat näkyvästi esillä myös Computex 2024 -tapahtumassa. Uudehko markkina oli aluksi muutaman lähinnä kiinalaisvalmistajan varassa, mutta viime aikoina niitä on alkanut tippumaan markkinoille enemmänkin tutummilta valmistajilta.

Adatan XPG Nia on päällisin puolin kuin mikä tahansa muu vastaava käsikonsoliluokan tietokone. Se erottuu kuitenkin massasta useammallakin eri tavalla, joista kenties merkittävin on päivitettävyys ja muokattavuus. Rungosta ylös taittuva näyttö tai Windows Hello -yhteensopiva webbikamera eivät nekään ole ihan yleisimmästä päästä. Yhtiön edustajan mukaan webbikameraa voisi käyttää myös katseenseurantaan.

Adata on varustanut tietokoneensa paitsi standardilla M.2 (2230) -liittimellä käyttäjän vaihdettavalle SSD-asemalle, myös LPCAMM2-muistilla juotettujen piirien sijasta. Yhtiö aikoo lisäksi julkaista Nian 3D-suunnittelutiedostot ja kaikki muut oleelliset tiedot, jotta käyttäjät voivat halutessaan 3D-tulostaa sille omaan käteen sovitetun rungon, tai vaikka tehdä emolevylle pöytäkotelon.

XPG Nia on tällä hetkellä vielä prototyyppi, eikä Adata ole edes varma mitä järjestelmäpiiriä siinä tullaan käyttämään. Liliputing tietää kertoa yhtiön pallottelevan ainakin AMD:n Ryzen Z1 Extremen, Ryzen 7 7840U:n tai 8840U:n sekä vielä seuraavan sukupolven Strix Pointinkin välillä. Yhtiö toivoo saavansa yhteisöiltään kylliksi palautetta sen suhteen, pitäisikö Niassa panostaa aikaiseen saatavuuteen ja edullisuuteen jo saatavilla olevalla piirillä, vai onko parempi maksaa hieman edemmän ja odotuksen jälkeen saada uusinta uutta.

Toinen massasta poikkeava saman kokoluokan tietokone on Zotacin Zone. Erottuakseen useimmista yhtiö on häpeilemättä lainannut sivuja Valven pelikirjasta ja varustanut tietokoneensa paitsi kahdella kulmikkaalla trackpadilla, myös erittäin kirkkaalla 7” 1080p-resoluution ja 120 hertsin AMOLED-näytöllä, jonka luvataan yltävän jopa 800 nitin maksimikirkkauteen. Vaihteleva virkistystaajuus ei valitettavasti ole tuettuna. Mukavana yksityiskohtana olkaliipaisimet ovat kytkintä kääntämällä vaihdettavissa analogisesta pitkällä liikeradalla digitaalisiksi olkapainikkeiksi.

Zonen sisällä sykkii AMD:n Ryzez 7 8840U, jonka tukena on 16 Gt LPDDR5X-7500 -muistia ja 512 Gt:n PCIe Gen 4 SSD-asema. Se tukee Wi-Fi 6E- ja BT 5.2 -yhteyksiä sekä USB4-liitäntää esimerkiksi ulkoiselle GPU:lle. Akun kapasiteetiksi on ilmoitettu 48,5 Wh ja strategisiksi mitoiksi 310 x 135 x 40 mm ja alle 700 grammaa. Zotac Zone saapuu myyntiin vuoden kolmannen neljänneksen aikana noin 800 dollarin verottomaan suositushintaan.

