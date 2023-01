Kaikki kolme uutta Moto g -mallia saapuvat myyntiin 1. maaliskuuta.

Motorola on laajentanut Moto g -älypuhelintensa kirjoa kolmella uudella mallilla – Moto g73, Moto g53 ja Moto g23. Kaikki uutuudet sijoittuvat hinnaltaan reilun sadan euron säteelle toisistaan.

Malliston kalleimmaksi sijoittuva Moto g73 tarjoaa 6,5-tuumaisen Full HD+ -resoluution näytön 120 hertsin virkistystaajuudella ja Dimensity 930 -järjestelmäpiirin 5G-tuella. Piirin parina laitteessa on mallista riippuen 6 tai 8 gigatavua RAM-muistia ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa. Kamerajärjestelmän osalta tarjolla on 50 megapikselin pääkamera yhdessä 8 megapikselin automaattitarkenteisen ultralaajakulmakameran kanssa.

Virtaa Moto g73:lle tuo 5000 mAh:n akku, joka tukee 30 watin langallista pikalatausta.

Moto g73:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,42 x 73,84 x 8,29 mm

Paino: 181 grammaa

Vettä hylkivä rakenne

MediaTek Dimensity 930 -järjestelmäpiiri

6 tai 8 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 1 Tt)

5G

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou

Kaksoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (1 um pikselikoko), f1.8, PDAF 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, automaattitarkennus, makrokuvaus, 118°

16 megapikselin etukamera (1 um pikselikoko), f2.4

5000 mAh:n akku, TurboPower 30 -pikalataus

Android 13

Moto g53 muistuttaa g73:a tarjoten vastaavan 6,5-tuumaisen näytön 120 hertsin virkistystaajuudella, mutta edullisempaa mallia on kuitenkin karsittu muilta ominaisuuksiltaan. MediaTekin piirin sijaan käytössä on Qualcommin Snapdragon 480+, jonka parina on g73:a matalammat 4 Gt RAM-muistia sekä 64 tai 128 Gt tallennustilaa. Maailmalla g53:sta tulee kuitenkin myyntiin mallit myös 6 ja 8 Gt:n RAM-muistivaihtoehdoilla.

Kamerajärjestelmän osalta Moto g52 luottaa 50 megapikselin pääkameraan, jonka parina on vain 2 megapikselin makrokamera. 5000 mAh:n akun lataustehokin on kalliimpaa sisarusta heikommat 10 wattia.

Moto g53:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,7 x 74,66 x 8,19 mm

Paino: 183 grammaa

Vettä hylkivä rakenne

Qualcomm Snapdragon 480+ -järjestelmäpiiri

4, 6 tai 8 Gt RAM-muistia

64 tai 128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 1 Tt)

5G

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou

Kaksoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (0,64 um pikselikoko), f1.8, PDAF 2 megapikselin makrokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4

8 megapikselin etukamera (1,12 um pikselikoko), f2.4

5000 mAh:n akku, 10 watin pikalataus

Android 13

Myös kolmikon edullisimmaksi sijoittuva Moto g23 tarjoaa 6,5-tuumaisen näytön, mutta sen resoluutio on kahta muuta alhaisempi HD+ ja virkistystaajuus 90 hertsiä. Järjestelmäpiirinä Moto g23:ssa on MediaTekin Helio G85, minkä myötä myös 5G-tuesta luovutaan. Piirin parina on 4 tai 8 Gt RAM-muistia sekä 64 tai 128 Gt tallennustilaa, jota ei kalliimmista malleista poiketen voi laajentaa muistikortilla. Moto g23:n 5000 mAh:n akku tukee mielenkiintoisesti 30 watin TurboPower 30 -pikalatausta, joka kalliimmasta Moto g53:sta puuttuu.

Myös kameroiden osalta Moto g23 erottuu g53:sta tarjoten tuttujen 50 megapikselin pääkameran ja 2 megapikselin makrokameran oheen myös 5 megapikselin ultralaajakulmakamera.

Moto g23:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,7 x 74,66 x 8,19 mm

Paino: 184,25 grammaa

IP52

MediaTek Helio G85 -järjestelmäpiiri

4 tai 8 Gt RAM-muistia

64 tai 128 Gt tallennustilaa

4G

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Kaksoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (0,64 um pikselikoko), f1.8, PDAF 5 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,75 um pikselikoko), f2.4 2 megapikselin makrokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4

16 megapikselin etukamera (1 um pikselikoko), f2.45

5000 mAh:n akku, TurboPower 30 -pikalataus

Android 13

Kaikki kolme Motorolan uutta Moto g -sarjalaista saapuvat Suomessa myyntiin maaliskuun 1. päivä. Moto g73 tulee saataville lucent white ja midnigt blue -värivaihtoehtoina 329 euron suositushintaan, Moto g53 ink blue, arctic white ja pale pink -värivaihtoehtoina 259 euron hintaan ja Moto g23 pearl white, steel blue sekä matte charcoal -väreinä 219 euron hintaan.

Lähde: Motorolan lehdistötiedote