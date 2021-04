Testissä 3200 euron hintainen MSI GE76 Raider -pelikannettava 300 hertsin näytöllä, Core i7-10870HK -prosessorilla ja GeForce RTX 3080 -näytönohjaimella.

NVIDIA esitteli vuoden alussa uudet GeForce RTX 30 -sarjan mobiilinäytönohjaimet ja myyntiin saapui laskutavasta riippuen kolme tai kuusi uutta mallia. GeForce RTX 30 -sarjan mobiilipuolelle kuuluvat tässä vaiheessa RTX 3080, RTX 3070 ja RTX 3060 sekä jokaisesta erillinen Max-Q-versio matalammalla tehonkulutuksella.

Tutustumme tässä artikkelissa MSI:n uuteen GE76 Raider -kannettavaan, jossa on käytössä suorituskykyisin GeForce RTX 3080 -mobiilinäytönohjain ja sen kaverina Intelin 8-ytiminen Core i7-10870H -prosessori. Mukana on katsaus ominaisuuksiin, suorituskykyyn, lämpötiloihin, melutasoon, tehonkulutukseen ja akkukestoon. Vertailukohtana testeissä on kaksi io-techissä aiemmin testattua Asuksen ja MSI:n pelikannettavaa GeForce RTX 2080 Super ja 2070 Super -näytönohjaimilla.

