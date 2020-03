Logitechin uudessa ergonäppäimistössä on kaareva muotoilu ja tekstiilipintainen pehmustettu rannetuki.

Logitech on laajentanut näppäimistövalikoimaansa uudella ergonomisesti muotoillulla ERGO K860 -mallilla. K860 on muotoiltu keskeltä kohoavasti kaarevaksi ja kirjainnäppäinosa on jaettu keskeltä kahteen puoliskoon. Näppäinhattujen muotoilu on matalaprofiilista ja välilyönti on jaettu kahteen osaan. Valmistaja ei kerro näppäimistössä käytettävää kytkintyyppiä tai vakainmekanismia, mutta kyseessä on suurella todennäköisyydellä jonkinlainen kumikupukytkin.

Logitechin mukaan ERGO K860:n muotoilu saa sormet, kämmenet, ranteet ja kyynärvarret asettumaan luonnolliseen asentoon ja vähentää näin lihasrasitusta sekä helpottaa käsien ja olkapäiden pitämistä rentoina. Tavalliseen kämmentuettomaan Logitech-näppäimistöön verrattuna K860 tarjoaa valmistajansa mukaan yli 50 % enemmän tukea ranteille sekä vähentää 21 % lihastoimintaa keskiselän epäkäslihaksen yläosassa.

Näppäimistön etureunassa on pehmustettu rannetuki, jonka mainostetaan tarjoavan ranteille enemmän tukea ja vähentävän niiden taipumista. Rannetuen pinnassa on puolen millimetrin vahvuinen pehmeä ja likaa hylkivä tekstiilikerros, sen alla kahden millin vahvuinen tiivis tukeva vaahtokerros sekä sen alla neljän millimetrin vahvuinen muistivaahtokerros. Rannetuen pohjaan on sijoitettu taitettavat jalat, joiden avulla tuen etureunan kulmaa voi muutta kolmen eri vaihtoehdon välillä.

K860 kommunikoi tietokoneen kanssa langattomasti joko 2,4 GHz:n yhteystekniikan ja USB-vastaanottimen tai Bluetooth 5.0 LE -tekniikan avulla. Kantamaa luvataan jopa 10 metrin verran. Virtansa näppäimistö saa kahdesta AAA-paristosta.

Logitech ERGO K860 tulee Suomessa myyntiin maaliskuussa 119 euron suositushintaan.

Lähde: Logitech