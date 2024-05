Yhteistyössä Kingstonin kanssa toteutettu prototyyppi tulee olemaan esillä Computex-messuilla ensi viikolla.

JEDECin viime vuonna standardoimat CAMM2- ja LPCAMM2-muistit tekevät pikkuhiljaa tuloaan ja uutisoimmekin kuun alkupuolella Micronin tuoneen ensimmäisenä valmistajana myyntiin LPCAMM2-muistit, jotka sopivat yhteen ainoaan kannettavaan markkinoilla. Myös ensimmäiset CAMM2-muistit ovat kaikesta päätellen odotettavissa myyntiin pian.

MSI on julkaissut viestipalvelu X:ssä kuvan Z790 Project Zero Plus -emolevystä, jossa perinteisten DDR5 DIMM -muistipaikkojen sijasta komeilee CAMM2-liitäntä Kingstonin Fury Impact DDR5-prototyyppimuisteineen. Yksi CAMM2-liitäntä sisältää yhteensä 128-bittisen muistiväylän prosessorille, eli se vastaa kahta DIMM-liitäntää. Kuten Z790- ja Project Zero -nimistä voi päätellä, kyseessä on Intelin 14. sukupolven prosessoreille suunnattu emolevy, jossa virtaliittimet on siirretty emolevyn selkäpuolelle.

Vaikka CAMM2-muistit toimivat luonnollisesti myös työpöydällä, ne on suunniteltu ensisijaisesti korvaamaan SO-DIMM-muistit kannettavista samaan tapaan, kuin LPCAMM2-muistit korvaavat emolevylle juotettavat LPDDR5(X)-muistit. AnandTechin raportin mukaan CAMM2 ei olekaan saanut ainakaan toistaiseksi taakseen vastaavaa kiinnostusta, kuin LPCAMM2.

Lähde: AnandTech, MSI @ X