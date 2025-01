Apple ja Samsung kansoittivat jälleen suurimman osan sijoituksista, mutta mukaan mahtuivat myös OnePlus, Oppo ja Honorkin.

Vuosi 2024 on nyt taputeltu ja on oiva aika tehdä katsaus vuoden myydyimpiin puhelimiin. Myydyimmät puhelimensa ovat ilmoittaneet operaattorit DNA, Elisa ja Telia sekä jälleenmyyjä Gigantti.

Apple ja Samsung kansoittavat tuttuun tapaan suurinta osaa myydyimpien puhelinmallien listoilla myyjään katsomatta, mutta Suomessa ennenkin hyvin menestynyt OnePlus onnistui myös nappaamaan itselleen muutaman sijoituksen. Kaikkien jälleenmyyjien listoilla puhelinmallit ovat painottuneet markkinoiden edullisempaan puoliskoon – uusimman sukupolven lippulaivamallit ovat listoilla varsin harvassa ja sitä kategoriaa edustavat lähinnä iPhone Pro -mallit. Huomionarvoista on, ettei Applen vanhempien iPhone-sukupolvien Lightning-liitäntä näytä käytännössä vaikuttaneen myynteihin. Listauksissa on huomioitu vain kuluttajamyynnin puhelimet, jos ne on eroteltu yritysmyynneistä. Gigantti ei erottele myyntejä yritysten ja kuluttajien välillä.

DNA:n myydyimmät puhelimet vuonna 2024:

Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 15 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G OPPO A18 Samsung Galaxy A55 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Samsung Galaxy A15 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 14 5G OnePlus Nord 3 5G

Elisan myydyimmät puhelimet vuonna 2024:

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy A15 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A55 5G Oppo A18 OnePlus Nord 3 5G Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A25 5G Honor X6a OnePlus Nord CE4 Lite 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet vuonna 2024:

OnePlus Nord CE3 Lite Apple iPhone 15 Apple iPhone 13 Samsung Galaxy A55 Samsung Galaxy A15 LTE OnePlus Nord CE4 Lite Apple iPhone 15 pro Samsung Galaxy A25 Samsung Galaxy A05S Samsung Galaxy A15 5G

Telian myydyimmät puhelimet vuonna 2024:

Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A55 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy A15 5G Apple iPhone 15 Pro 5G OnePlus 12R 5G Samsung Galaxy A35 5G OnePlus Nord 3 5G

