Asuksen ROG-kattauksessa oli mukana myös ensimmäinen 24,5-tuumainen OLED-pelinäyttö.

Viimeviikkoisilla Computex 2026 -messuilla Taiwanissa nähtiin paljon uutuustuotteita PC-harrastajille eri valmistajilta. Tässä uutisessa katsaus Asuksen valikoimaan, joka juhlisti samalla myös ROG-pelibrändinsä 20. juhlavuotta uusilla Edition 20 -tuotemalleilla, joista tosin osa on lähinnä ulkoasun päivitys jo olemassa oleviin tuotteisiin. Mukaan mahtui kuitenkin myös uutuuksia.

Edition 20 -tuoteperheelle ominaisen mustaa ja kultaa yhdistelevän ulkoasukäsittelyn on saanut mm. ROG G1000 Edition 20 -pelitietokone etupaneelin hologrammikuvioineen, jonka teknisiin ominaisuuksiin kuuluu esim. Ryzen 9 9950X3D -prosessori, RTX 5090 -näytönohjain sekä 32 gigatavua DDR5-muistia. Toinen uutuussarjan pelitietokone on vain 3-litrainen ROG NUC 16 Edition 20 Intelin Core Ultra 9 -sarjan prosessorilla ja RTX 5090 -mobiilinäytönohjaimella.

ROG Xbox Ally X20 -pakettiin kuuluu käsikonsoliluokan ROG Xbox Ally X -pelitietokone sekä ROG XREAL R1 -pelilasit, molemmat Edition 20 -kuosilla varustettuna. ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20 sen sijaan on uusi OLED-pelinäyttö, joka hyödyntää LG Displayn Tandem WOLED -paneelia ja kaksoisresoluutiota (1440p 540 Hz & 1080p 720 Hz).

PC-komponenttipuolelle Asukselta nähtiin mustan ja kullan väreissä ROG Crosshair X870E Edition 20 -emolevy, 48 Gt:n ROG Arcana DDR5 Edition 20 -muistikampasetti, ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 -ökynäytönohjain 90 asteen kulmanäytöllä sekä suorastaan hirviömäinen ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 -virtalähte, joka nimensä mukaisesti tarjoaa peräti 3 kilowattia tehoa tosiharrastajan PC-kokoonpanolle.

Myös uutuuskomponenteille sopiva kotelo esiteltiin – ROG GR20 Edition 20 on avoimen mallinen PC-kotelo, joka on valmistettu pääasiassa alumiinista ja varustettu sisäänrakennetulla tangentiaalipuhaltimella, joka tarjoaa ilmavirtaa esimerkiksi SSD-asemille.

Koska ökytietokoneet kaipaavat kaverikseen luonnollisesti ökyreititintä, tuo Asus markkinoille myös ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20 -reitittimen mm. nelitaajuuksisella Wi-Fi 7 -tuella varustettuna.

Mukavaa ja näyttävää pelaamisesta tekevät lisäksi mekaaninen ROG Azoth Extreme Edition 20 -pelinäppäimistö alumiinisella rungolla ja OLED-kosketusnäytöllä sekä ROG Harpe II Extreme Edition 20 -pelihiiri Aimpoint Pro 65K -sensorilla, optisilla 100 miljoonan klikkauksen mikrokytkimillä ja hiiren pohjassa sijaitsevilla Corning Gorilla Glass -lasitassuilla. Sekä hiiressä että näppäimistössä on paikoin käytetty 24 karaatin kultaa yksityiskohtia korostamaan. ROG Destrier Edition 20 on uutuusteemaan päivitetty pelituoli lanneselkätuella varustetulla verkkomaisella selkäosalla ja irrotettavalla niskatyynyllä.

Matkustaville ja tyylitietoisille pelaajille on tarjolla ROG Slash Backpack Edition 20 -reppu vedenpitävillä materiaaleilla sekä lujatekoinen ROG Slash Hard-case Luggage Edition 20 -matkalaukku, jotka niin ikään yhdistelevät kultaisia yksityiskohtia muutoin mustaan ulkoasuun.

Edition 20 -juhlateeman ulkopuolelta Taiwanissa nähtiin myös ensimmäinen ja kauan kaivattu 24,5-tuumainen OLED-pelinäyttö ROG Strix OLED XG259QWPG Ace, joka on suunniteltu pääasiassa e-urheiluun. Näytössä on 1920 × 1080 pikselin Full HD -resoluutio 540 Hz:n maksimivirkistystaajuudella ja äärimmäisen nopealla 0,02 millisekunnin gray-to-gray-pikselivasteajalla. Paneelityyppi on TrueBlack Glossy Tandem WOLED, joka on LG Displayn käsialaa.

Messuilla oli näytillä myös maailman ensimmäinen Wi-Fi 8 -yhteensopiva reititin ROG Rapture GT-BN98 Pro, joka on suunniteltu erityisesti verkkopelaajille.

Asuksen uusien ROG-tuotteiden saatavuusajankohtia tai hinnoitteluita ei vielä valotettu sen enempää. Tarkemmin valmistajan koko Computex 2026 -tarjontaan voit tutustua uutisen lähdelinkeistä sekä Youtuben puolelta messuosastovideollamme.

Lähde: Asus (1, 2)