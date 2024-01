Taiwanilaisvalmistajalta nähtiin CES 2024 -messuilla uusia QD-OLED-pelinäyttöjä, joita se esitteli ensimmäistä kertaa jo viime vuoden loppupuolella.

MSI esitteli viime viikolla Las Vegasissa järjestetyillä CES 2024 -messuilla paljon uusia pelituotteita, kuten uudet QD-OLED-pelinäytöt, joista kerroimme hieman jo ennakkoon marraskuussa. Kaarevat leveän kuvasuhteen näytöt MAG 341CQP QD-OLED ja MPG 491CQP QD-OLED tulivat välittömästi myyntiin messujen yhteydessä Yhdysvalloissa. Tässä uutisessa käsittelemme tarkemmin litteitä 27- ja 32-tuumaisia QD-OLED-näyttöjä, joiden kohdeyleisö on todennäköisesti hieman suurempi kuin ultrawide-malleilla.

Uudet 27-tuumaiset näytöt ovat MAG 271QPX ja MPG 271QRX. Molemmat mallit on varustettu 27 tuuman QD-OLED paneelilla, jossa on 2560×1440 pikselin QHD-resoluutio ja jopa 360 hertsin virkistystaajuus. 32 tuuman näytöt MAG 321UPX ja MPG 321URX ovat myös QD-OLED-paneelillisia malleja, joiden UHD-resoluutio on 3480×2160 pikseliä ja maksimivirkistystaajuus 240 hertsiä.

Näytöille yhteistä on QD-OLED-paneeleille tyypillinen 0,03 millisekunnin gray-to-gray-vasteaika sekä sertifikaattien osalta VESA DisplayHDR True Black 400 ja liikesumeudesta – tai sen puutteesta – kertova VESA ClearMR 13000. DCI-P3-väriavaruus on tuettuna 99-prosenttisesti. Näytöissä on HDMI 2.1 -tuki täydellä 48 Gbps:n nopeudella ja VRR-tuella (variable refresh rate). Paneelien jäähdytyksestä huolehtii MSI:n grafeenikalvo jäähdytyssiilin kera ilman tuulettimia. Lisäturvaa tuo esimerkiksi staattisia logoja ja palkkeja tunnistava OLED Care 2.0 -ominaisuus ja kolmen vuoden takuu, joka kattaa kiinnipalamisen. Turvaominaisuuksien on takuun kannalta oltava käytössä.

Erottavia tekijöitä näytöissä on Mystic Light -valaistus, Gaming Intelligence -tekoälyominaisuudet, KVM-kytkin ja mahdollisuus asentaa laitteistopäivitykset USB-liitännän kautta. Nämä ominaisuudet löytyvät vain MPG 271QRX:stä ja MPG 321URX:stä. Gaming Intelligenceen kuuluu muun muassa värejä ja kirkkautta säätelevä AI Vision ja näytön sisältöön mukautuva crosshair-tähtäin. Lisäksi viimeksi mainituissa malleissa on 90 watin virransyöttömahdollisuus USB-C:n kautta, kun taas MAG-versioissa vastaava luku on 15 wattia.

Näytöistä voi lukea lisää myös viimeviikkoisesta artikkelistamme. Mallien saatavuudesta Suomessa ei vielä ole tarkkaa tietoa, mutta MSI:n Euroopan-suositushinta MPG 271QRX:lle on 999 ja MPG 321URX:lle 1399 euroa.

Lähde: MSI