MSI:n diavuoto varmistaa Suprim-sarjan GeForce RTX 3070 Ti- ja RTX 3080 Ti -näytönohjaimet

NVIDIAn tiedetään valmistelevan uusia GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimia julkaistavaksi lähitulevaisuudessa. Suuri osa etenkin RTX 3080 Ti -mallin tiedoista on jo vuotanut, mutta nyt tuore MSI-vuoto varmistaa myös RTX 3070 Ti:n ominaisuuksia.

MSI:n diavuodon mukaan RTX 3070 Ti- ja RTX 3080 Ti tulevat olemaan kortin takapuolelta katsoen identtisiä lisänimettömien malliensa kanssa. 3080 Ti:ssä on metallinen taustalevy, joka peittää koko näytönohjaimen mitan, kun 3070 Ti:ssä takalevy on rei’itetty kortin päädystä läpipuhalluksen mahdollistamiseksi. Dia varmistaa lisäksi 3070 Ti:n käyttävän odotetustikin GA104-grafiikkapiiriä. Yhtiö tulee julkaisemaan kummastakin Suprim-perusmallin ja vähän korkeammalle ylikellotetun Suprim X -mallin. Näytönohjaimissa tulee tämän hetkisten tietojen perusteella olemaan louhintarajoitin.

VideoCardzin haltuunsa saamat diat varmistavat jälleen kerran GeForce RTX 3080 Ti:n tulevan 12 gigatavun muistilla. Aiemmat vuodot ovat varmistaneet sen käyttävän GA102-225-grafiikkapiiriä ja olevan näillä näkymin varustettu 10240 CUDA-ytimellä eli 80 SM-yksiköllä. VideoCardzin mukaan referenssimallin peruskellotaajuus olisi 1365 ja Boost-kellotaajuus 1665 MHz, eli hieman RTX 3080- ja RTX 3090 -malleja matalammat. Muistien pitäisi tällä tietoa toimia RTX 3080:n tapaan 19 Gbps:n nopeudella, mikä yhdessä 384-bittisen muistiväylän kanssa tuottaa 912 Gt/s muistikaistaa.

GeForce RTX 3070 Ti perustuu puolestaan GA104-grafiikkapiiriin ja tiettävästi tarkemmin GA104-400-malliin. Piirissä on VideoCardzin tietojen mukaan käytössä piirin täysi konfiguraatio eli 48 SM-yksikköä ja 6144 CUDA-ydintä. Muistiväylä on 256-bittinen ja sen jatkeena olisi sivuston mukaan kenties hieman yllättävästikin 8 gigatavua 19 Gbps:n GDDR6X-muistia, kun 3070:ssä käytetään vanhempaa GDDR6-muistia. Konfiguraatio merkitsisi 608 Gt/s muistikaistaa. VideoCardz kuitenkin huomauttaa, että MSI:n diat eivät varmista GDDR6X-muistia, vaan se on ilmeisesti vähemmän luotettavasta lähteestä saatuun tietoon perustuva väite.

