Uusi artikkeli: Testissä Xiaomi Mi 11 Lite 5G

io-tech testasi Xiaomin uuden keskihintaluokkaisen Snapdragon 780 -järjestelmäpiirin sisältävän Mi 11 Lite 5G -älypuhelimen.

io-techin testilaboratorioon on tällä kertaa päätynyt Xiaomin uusi keskihintaluokkainen Mi 11 Lite 5G. Puhelimen myynti on Suomessa alkanut tänään 17. toukokuuta, joten jos laite kiinnostaa, on siihen nyt hyvä mahdollisuus tutustua testiartikkelin muodossa.

Mi 11 Lite 5G:n sisällä sykkii Qualcommin tuore Snapdragon 780G -järjestelmäpiiri, joka toimii uutena lippulaivapiirinä 700-sarjassa ja siten seuraajana viime kesän 5G-puhelinten sisältä löytyneelle 765G:lle. Piirin parina on 6 gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa, jota on mahdollista jatkaa myös microSD-muistikortilla. Puhelimen akulla on kokoa 4250 mAh. Laitteen kolmoiskamerajärjestelmä muodostuu 64 megapikselin pääkamerasta, 8 megapikselin ultralaajakulmakamerasta ja 5 megapikselin telemakrokamerasta.

Artikkelissa tutustumme Xiaomi Mi 11 Lite 5G:hen hieman täysimittaista testirutiinia lyhyemmin noin puolentoista viikon ympärivuorokautisen testijakson pohjalta.

Lue artikkeli: Testissä Xiaomi Mi 11 Lite 5G