Seuraavan sukupolven High-Performance Spaceflight Computing- eli HPSC-prosessorin luvataan tarjoavan jopa 100-kertaista laskentatehoa nykyisin avaruustehtävissä käytettäviin prosessoreihin verrattuna.

Avaruus, tuo käymättömistä korpimaista viimeinen, on viime aikoina ollut entistä enemmän otsikoissa muun muassa uuden James Webb -teleskoopin ja uudelleen käynnistyneen kuuohjelman myötä, Marsia unohtamatta. Nyt tiedetään myös minkä prosessorin voimin avaruutta lähdetään valloittamaan lähitulevaisuudessa.

SiFive on ilmoittanut NASAn valinneen yhtiön toimittamaan seuraavan sukupolven High-Performance Spaceflight Computing- eli HPSC-prosessorin varsinaiset prosessoriytimet. HPSC:ssä tullaan käyttämään yhtiön 8-ytimistä SiFive Intelligence X280 RISC-V -vektoriprosessoria ja neljää muuta yhtiön RISC-V-ydintä tarkemmin määrittelemättömin ominaisuuksin.

SiFiven prosessoriytimien luvataan kasvattavan avaruudessa käytettävien prosessoreiden laskentatehoa jopa 100-kertaiseksi nykyiseen nähden. Yhtiö visioikin sen avaavan rutkasti uusia ovia esimerkiksi autonomisesti toimivien mönkijöiden, kuvantunnistuksen, navigoinnin ja kommunikoinnin saroilla.

Suorituskyvyn kasvu 100-kertaiseksi kuulostaa ensin hurjalta, mutta kun muistaa, mitä prosessoreita NASA on käyttänyt viime vuosina, se on helpompi ymmärtää. Esimerkiksi tällä hetkellä NASAn Artemis-kuuohjelmassa käytetään kahta IBM:n PowerPC 750X -prosessoria. PowerPC 750X on 32-bittinen, yksiytiminen prosessori. Samaan vuonna 1997 avattuun PowerPC 7xx -sarjaan kuuluvia tunnetumpia prosessoreita ovat esimerkiksi Applen aikoinaan käyttämä PowerPC G3 sekä Nintendon Gekko ja Broadway.

Lähde: SiFive