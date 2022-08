The Shrimpin tuotekehittäjänä on toiminut suomalainen Kari Viljanen.

Nordic Game Supply on julkistanut uuden The Shrimp -näppäimistön pelaajille. Kyseessä on 20 prosenttista näppäinasettelua käyttävä yhdelle kädelle suunniteltu mekaaninen näppäimistö, jonka tuotekehittäjänä on toiminut suomalainen Kari Viljanen.

The Shrimp sisältää Gateron G Pro -kytkimet ja runkoon on toteutettu valmistajan mukaan erikseen mainitsemattomia optimointeja äänenvaimennukseen. Näppäinasettelu on käytännössä perinteisen näppäimistön vasen laita V-kirjaimeen saakka ja ilman funktioriviä, eli kirjoittamiseen kokonaisuus ei käytännössä sovellu, mutta siitä löytyvät 25 näppäintä riittävät kenties useimmille pelaajille. Perusnäppäinten lisäksi The Shrimpin ylälaidasta löytyy pari nuppia multimediaohjaimiksi.

Näppäimistön itsensä lisäksi The Shrimpin mukana toimitetaan myös magneettisesti näppäimistön runkoon kiinnittyvä rannetuki. Näppäinhattujen materiaalia valmistaja ei ole paljastanut, mutta ne käyttävät Cherryn näppäinprofiilia ja tarjoavat suurikokoisen fontin. tietokoneeseen näppäimistö kiinnittyy irrotettavissa olevalla USB-kaapelilla, joka liittyy näppäimistöön USB-C-liitännällä.

Nordic Game Supply ei ole vielä paljastanut The Shrimpin tarkempaa myyntiintuloaikataulua tai hinnoittelua.

Lähde: Lehdistötiedote