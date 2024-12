Pari vuotta sitten älypuhelinmarkkinoille oivallisella Phone (1) -puhelimellaan ponnistanut Nothing on ennättänyt julkaista omia puhelimiaan kourallisen verran lyhyen taipaleensa aikana, mutta nyt uusi huhu viestipalvelu X:ssä väittää yhtiöllä olevan kehityksessä jopa kolme uutuusmallia, jotka nähtäisiin ensi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Nothingin tähän mennessä tuorein puhelinmalli on otsikkokuvassakin näkyvä Phone (2a) Plus.

There are 3 new phones from Nothing under active development right now.

These Will likely cover H1 2025

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 29, 2024