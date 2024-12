Uudet DDR5-muistikammat tulevat 48 ja 96 gigatavun seteissä ja yltävät parhaimmillaan jopa 9200 MT/s:n nopeuteen.

Corsair on julkaissut Intel Core Ultra 200 -sarjan prosessoreita ja Z890-emolevyjä silmällä pitäen uudet Vengeance RGB DDR5 CUDIMM -muistikammat, jotka ovat aiempaa nopeampia ja vakaampia yltäen jopa 9200 MT/s:n (megatransfers per second) nopeuteen. CUDIMM on lyhenne sanoista ”Clocked Unbuffered Dual-Inline Memory Module”. Uutuudet ovat myös taaksepäin yhteensopivia “Bypass-tilan” avulla aiempien sukupolvien DDR5-alustoilla, jolloin ne toimivat tosin tavallisen UDIMM-arkkitehtuurin mukaisesti. Täysiin markkinoituihin nopeuksiin päästäkseen kammat on siis asennettava nykyaikaiselle Z890-emolevylle Intelin Core Ultra 200 -sarjan prosessorin kaveriksi.

Ensimmäiset julkaistut muistikampasetit ovat kapasiteetiltaan 48 ja 96 gigatavua eri nopeuksilla ja latensseilla. ”Hitain” malli on nopeudeltaan 8000 MT/s, mutta se on varustettu CL36-latenssilla, kun taas nopeimmalla 9200 MT/s:n mallilla on tyytyminen CL44-latenssiin. RGB-valaistusta voi säätää Corsairin iCUE-ohjelmistolla, mutta tarjolle on tulossa lähiaikoina myös variantit ilman RGB-valoja.

Uudet Vengeance RGB DDR5 CUDIMM -muistikammat ovat saatavilla Corsairilta hintojen alkaessa edullisimmillaan 306 eurosta.

