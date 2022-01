Intelin 12. sukupolven kerroinlukittuja Core-prosessoreita on mahdollista ylikellottaa valikoiduilla emolevyillä

Ylikellotus tapahtuu K-prosessoreista tutun kellotaajuuskertoimen muokkaamisen sijaan BCLK-taajuutta säätämällä.

der8auer-nimellä tunnettu Saksalainen ylikellottaja Roman Hartung on uusimmalla videollaan osoittanut, että Intelin 12. sukupolven kerroinlukittujen prosessorien ylikellottaminen on mahdollista BCLK (base clock) -taajuutta muuttamalla. Videollaan Der8auer ylikellotti Core i5-12400- ja i5-12600-prosessoreita.

Budjettirakentajan toiveiden täyttymyksestä ylikellotusmahdollisuudessa ei kuitenkaan valitettavasti ole kyse, sillä ominaisuus löytyy ainakin toistaiseksi tiedettävästi vain Asuksen reilusti yli 600 euron hintaisesta ROG Maximus Z690 Herosta ja yli 700 euron hintaisesta ROG Maximus Z690 Apexista. Edullisemmista B660-emolevyistä tukea ei siis löydy. Kellotusmahdollisuus löytyy mainittujen emolevyjen Tweaker’s Paradise -asetusosion alta.

BCLK-taajuuden säätäminen muuttaa siis prosessorin peruskellotaajuutta. Prosessorin kellotaajuus muodostuu tuosta juuri mainitusta peruskellotaajuudesta ja sen kertoimesta. Vakiona peruskellotaajuus on 100 MHz, jolloin esimerkiksi kerroin 40 nostaisi kellotaajuuden 4000 MHz:iin eli 4 GHz:iin. Prosessorin lisäksi peruskellotaajuutta ovat usein käyttäneet muutkin tietokoneen osa-alueet, joten sen nostaminen on voinut vaikuttaa myös niiden toimintaan ja potentiaalisesti aiheuttaa myös ongelmia. Alder Lake -arkkitehtuurin myötä tilanne on kuitenkin helpottunut hieman ja 12. sukupolven Core-prosessoreilla BCLK vaikuttaa enää prosessorin kellotaajuuden lisäksi vain RAM-muistien nopeuteen ja prosessorin välimuistin nopeuteen.

Der8auer sai Core i5-12400 -prosessorinsa toimimaan kaikkien ytimien osalta 5240 MHz:n kellotaajuudella ja i5-12600-prosessorinsa puolestaan pykälän matalammilla 5100 MHz:n kellotaajuuksilla.

Lähde: KitGuru, der8auer@YouTube