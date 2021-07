Hurjimmat huhut ovat ennustaneet puhelimille hinnanalennuksia ja IP-sertifikaattia veden- ja pölynkestävyydelle.

Samsungin odotetaan näillä näkymin julkistavan tulevat taittuvanäyttöiset Galazy Z Flip3 ja Fold3 -älypuhelimet juuri alkaneen heinäkuun aikana ja myyntiin niiden on odotettu saapuvan elokuuksi. Aiemmin toukokuussa uutisoimme tulevista laitteista vuotaneista kuvista, mutta sittemmin puhelimet ovat päässeet mukaan myös kattavampiin ja laadukkaampiin vuotokuviin, minkä lisäksi laitteiden ominaisuuskattauksistakin on ollut huhuja.

Molempia tulevia uutuuksia koskevia mielenkiintoisia huhuja ovat olleet puheet mahdollisesta IP- sertifikaatista veden- ja pölynkestävyydelle. Sertifikaatin tarkasta luokituksesta huhuissa ei ole ollut puhetta. IP-luokituksen löytyminen olisikin mielenkiintoinen lisä, joka myös todennäköisesti vaatisi selviä muutoksia aiempien sukupolvien saranamekanismeihin, jotta puhelimesta saisi todella vedenpitävän.

Lisäksi huhuissa on ollut puhetta mahdollisista hinnanalennuksista. Huhujen mukaan uudet taittuvanäyttöiset mallit voisivat olla jopa 20 prosenttia edeltäjiään edullisempia, jolloin Galaxy Z Fold3 olisi noin 1600 euroa ja Galaxy Z Flip3 1100–1200 euroa, mikä olisikin tervetullut kehitysaskel.

Perinteisestä pitkulaisesta puhelimesta tablettimaisen isoksi aukeavasta Fold3:sta on vuodettu virallisen näköiset renderöinnit, jotka paljastavat puhelimen koko komeudessaan, minkä lisäksi myös puhelimen värivaihtoehdot ovat esillä kuvissa. Laite tulee näillä näkymin saataville kolmella värivaihtoehdolla – musta, vihreä ja helmiäisvalkoinen, joka vaikuttaisi heijastelevan pinkin sävyjä.

Ominaisuuskattaukseen on tullut myös lisätietoa sitten aiemman uutisen. Suuremman sisänäytön puolelle sijoitettu kamera vaikuttaisi todellakin olevan tulossa näytön alaisena ja sen megapikselimääräksi odotetaan 16. Pienemmän ulkonäytön reikään sijoitetun etukameran resoluution on puolestaan huhuilu olevan 10 megapikseliä.

Oikealle kyljelle laitteeseen on sijoitettu sormenjälkilukija, jonka yhteydessä on todennäköisesti myös virtapainike ja äänenvoimakkuuspainikkeet. Takakamerajärjestelmä on aiemmin vuotaneista kuvista tuttu kolmen kameran järjestelmä, jonka uskotaan muodostuvan kolmesta 12 megapikselin kamerasta Galaxy Z Fold2:n tapaan.

Raudan osalta puhelimen uskotaan odotetusti edustavan lippulaivaluokkaa. Sisällä 91Mobiles uskoo sykkivän Snapdragon 888:n tai mahdollisesti 888 plussan, mutta Euroopan markkinoilla Exynos 2100:n näkeminenkään tuskin on mahdottomuus. Piirin parina odotetaan olevan 12 tai 16 Gt RAM-muistia ja 256 tai 512 Gt tallennustilaa.

Ulkonäytön koon odotetaan olevan 6,23” ja sisänäytön 7,55” ja molempien odotetaan yltävän 120 hertsin virkistystaajuuteen. Kuten aiemmissa huhuissakin oli odotettu uskotaan Fold3:n tukevan Samsungin S Pen -kynää, mutta Galaxy S21 Ultran tavoin sitä ei välttämättä toimiteta itse puhelimen mukana, eikä sille ole Note-puhelimista löytynyttä erillistä säilytyskoloa.

Pienempi simpukkapuhelimista tuttuun tapaan neliskanttisesta pitkulaiseksi aukeava Flip3 puolestaan on ehtinyt renderöintikuvien lisäksi jo videovuotoonkin saakka. Vuotojen mukaan puhelin tullaan näkemään peräti kahdeksassa värissä – tumman vihreä, vaalean violetti, beige, harmaa, musta, vaaleanpunainen, tumman sininen ja valkoinen.

Galaxy Z Flip3 5G

Ulkonäön elementit ovat tuttuja aiemmasta vuodosta ja aiempiin Flip-malleihin nähden ulkonäytön koko vaikuttaisi kasvaneen merkittävästi ollen 1,9-tuumainen vanhemman 1,1 tuuman sijaan. Sisänäyttö puolestaan vaikuttaisi säilyneen kooltaan ennallaan 6,7 tuumassa 25:9-kuvasuhteen kera. Sisänäytön puolellakin on kuitenkin muutosta tapahtunut, sillä sen odotetaan sisältävän Fold3:n sisänäytön tavoin näytön alaisen 10 megapikselin kameran, minkä lisäksi näytön suojana uskotaan olevan aiempaa kestävämpää ultraohutta lasia (UTG – Ultra thin glass). Myös virkistystaajuuden odotetaan olevan Fold3:n tavoin 120 hertsiä.

Ulkopuolella Filp3:ssa uskotaan olevan kaksi 12 megapikselin kameraa – yksi perinteinen laajakulmakamera ja yksi ultralaajakulmakamera. Puhelimen pohjassa on USB-C-liitäntä ja kaiutin, minkä lisäksi oikealla kyljellä on sormenjälkilukija, joka on todennäköisesti myös virtapainike ja äänenvoimakkuuspainikkeet. Raudan osalta Flip 3:n sisällä uskotaan sykkivän vastaavaa lippulaivaluokan rautaa kuin Fold3:nki, eli Snapdragon 888, 888 Plus tai Exynos 2100.

