OnePlus 12:sta julkaistiin ensimmäiset viralliset kuvat

Julkaistuissa kuvissa esiintyvä laite on väriltään ja pintakuvioinniltaan eloisa smaragdinvihreä.

OnePlus on julkaissut kuvia tulevasta OnePlus 12 -lippulaivaälypuhelimestaan kotisivuillaan. Markkinointikuvissa on käytetty Flowy Emerald -värityksellistä mallia, johon on OnePlussan mukaan haettu inspiraatiota Uudessa-Seelannissa sijaitsevan Dart-joen värimaailmasta. Fyysiset muutokset OnePlus 11:een verrattuna näyttäisivät jäävän pieniksi, mutta esimerkiksi OnePlussan tavaramerkkinä tunnettu Alert Slider -tilakytkin siirtyy puhelimen oikealta puolelta vasemmalle.

Alert Sliderin sanotaan vievän myös entistä vähemmän tilaa älypuhelimen sisällä, mikä mahdollistaa OnePlussan mukaan antennin signaalin vahvistamisen kolmella desibelillä ja pelilatenssin laskemisen jopa 15 prosentilla. Aiemmin vuotaneista renderöintikuvista ja teknisistä ominaisuuksista io-tech on uutisoinut heinäkuussa.

OnePlus 12 julkaistaan Kiinassa 4. joulukuuta ja aiempien vuosien perusteella laitetta odotetaan myyntiin globaalisti kuukausi tai pari myöhemmin.

Lähde: OnePlus