OnePlus julkaisi ensimmäisen älykellonsa – OnePlus Watch

OnePlussan ensimmäinen älykello sijoittuu markkinoilla niin sanotuksi kevytälykelloksi tarjoten perusominaisuudet ilman tukea kolmannen osapuolen sovelluksille.

Kiinalainen OnePlus julkaisi tänään uuden 9-sarjan puhelinmallistonsa lisäksi myös ensimmäisen älykellonsa. Kellojulkistus ei suoranaisesti ollut yllätys, vaan yritys kertoi jo viime viikolla kellon olevan tulossa, minkä lisäksi jo tuolloin OnePlus paljasti, ettei kello tulisi sisältämään Googlen Wear OS -käyttöjärjestelmää.

OnePlussan ensimmäinen älykello tottelee nimeä OnePlus Watch. Valmistajan mukaan kello yhdistää hyvinvointia ja liikunta-aktiviteetteja tukevat toiminnot ja luksuskellojen muotoilun. Kellotaulun halkaisija on 46 mm ja sitä peittää reunoiltaan kaareutuva 2,5D-lasi. Kellon runko on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se on IP68- ja 5ATM-sertifioitu.

Laite sisältää 110 eri aktiviteettia, joita se osaa seurata pulssin, kalorien, matkan ja nopeuden kautta. Terveysominaisuuksista se puolestaan seuraa sykkeen lisäksi happisaturaatiota ja stressitasoja. Tietojen tarkasteluun ja kellon ohjaukseen käytetään OnePlus Health-sovellusta. Kellolla on myös mahdollista seurata ilmoituksia, vastata ja soittaa puheluita ja kuunnella musiikkia. Kolmannen osapuolen sovelluksilla OnePlus Watchilta ei kuitenkaan kannata tukea odottaa, sillä Wear OS:n sijaan kello käyttää OnePlussan omaa käyttöjärjestelmää ja on siten Huawein Watch GT -sarjan tapaan niin sanottu kevytälykello.

OnePlus Watch sisältää 4 Gt tallennustilaa, joka mahdollistaa musiikin tallentamisen, jolloin musiikinkuuntelu on mahdollista myös ilman puhelinta. Ilman puhelinta myös harjoitusten seuraaminen onnistuu sisäänrakennetun GPS:n avulla. OnePlus Watchille virtaa syöttää 402 mAh:n akku, joka OnePlussan mukaan riittää tarjoamaan kahden viikon käyttöajat yhdellä latauksella.

Kellosta tulee saataville edellä kuvaillun Classic Editionin lisäksi myös rajoitettu Cobalt Limited -malli, joka tarjoaa ruostumattoman teräksen sijaan runkomateriaalikseen hypoallergeenisen kobalttiseoksen, jonka luvataan olevan kaksi kertaa kestävämpää ja ruostumattomampaa kuin perinteinen ruostumaton teräs. Näytön suojalasiksi se puolestaan tarjoaa erikoiskäsiteltyä Mohs-tason 9 safiirilasia.

OnePlus Watch -älykellon hinnat alkavat 159 eurosta. Perusmallin myynti alkaa 26. huhtikuuta. Kalliimpien mallien hinnoista OnePlus tiedottaa lähiviikkojen aikana.

Lähde: OnePlus