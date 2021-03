OnePlus julkaisi odotetusti OnePlus 9- ja 9 Pro -älypuhelimensa

Molemmat uutuusmallit noudattavat ulkoisesti vuodetuissa kuvissa nähtyä linjaa ja tarjoavat Hasselbladin kanssa yhteistyössä suunnitellut kamerajärjestelmät

OnePlus julkaisi tänään odotetut OnePlus 9 -sarjan älypuhelimensa. Laitteiden ulkonäkö ehti vuotamaan jo aiemmin virallisten pressirenderöintien muodossa, joten sen suhteen virallinen julkaisutilaisuus ei juuri uutta tietoa sisältänyt. Huhuttua edullista 9R-mallia julkistuksessa ei nähty.

OnePlussan yhteistyö kameravalmistaja Hasselbladin kanssa paljastui huhuissa jo aiemmin, minkä lisäksi OnePlus itsekin vahvisti yhteistyön pari viikkoa sitten. Yhteistyön tulokset ovat nähtävissä molemmissa OnePlus 9 -malleissa. Hasselbladin kanssa luotu värienhallintajärjestelmä tuottaa OnePlussan mukaan erittäin luonnolliset värit valokuviin.

OnePlus 9 on kaksikosta edullisempi malli. Odotetusti sen sisällä sykkii Qualcommin tuorein Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri, jonka parina on mallin mukaan 8 tai 12 Gt RAM-muistia ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa. Akulla on kokoa 4500 mAh:n ja viimevuoden OnePlus 8T:n tapaan se tukee langallista 65 watin WarpCharge 65T -pikalatausta. Uutena ominaisuutena perusmallikin tukee langatonta latausta maksimissaan 15 watin nopeudella. Mukana toimitettava verkkovirta-adapteri tukee myös USB PD -standardia 45 watin teholla.

Näyttö OnePlus 9 -perusmallissa on OnePlus 8T:stä tuttu tasainen 120 hertsin virkistystaajuuteen yltävä 6,55-tuumainen AMOLED-paneeli. Myös resoluutio on säilynyt ennallaan Full HD+ -tasolla.

Kuten aiemmin huhuttiin luottaa OnePlus 9 kehyksensä materiaalina perinteisen alumiinin sijaan muoviin. Tarkemmin määriteltynä kehykset ovat OnePlussan mukaan lasikuituvahvistettua polymeeria. Takakuori ei kuitenkaan ole vaihtanut muoviin, vaan se on edelleen Gorilla Glass -lasia, jonka tarkempaa mallia valmistaja ei kuitenkaan paljastanut.

Perusmallin OnePlus 9 sisältää kolmoiskameraratkaisun. Pääkamerana toimii viime vuoden OnePlus 8 Prosta tuttu IMX689-sensori 48 megapikselin tarkkuudella. OnePlussan mukaan sensori on kuitenkin heille kustomoitu. Kamera tuottaa 12-bitin RAW-kuvia ja 64-kertaisen määrän väri-informaatiota kuin perinteiset 10 bitin kamerasensorit.

Ultralaajakulmakamerana toimii Sonyn IMX766-sensori 50 megapikselin tarkkuudella. Kamera käyttää OnePlussan aiemmin julkaisemaa Hasselbladin kanssa luotua freeform-linssitekniikkaa, jonka pitäisi hävittää lähes kaikki reunavääristymät. Ultralaajakulmakamera mahdollistaa myös makrokuvaamisen, sillä sen minimitarkennusetäisyys on vain 4 cm. Kolmantena kamerana tarjolla on 2 megapikselin mustavalkokamera.

OnePlus 9:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 160 x 74,2 x 8,7 mm

Paino: 192 grammaa

Materiaalit: Corning Gorilla Glass, lasikuituvahvistettu polymeerimuovi

6,55” AMOLED-näyttö, 1080 x 2400, 402 PPI, 20:9, 120 Hz, HDR10+, 1100 nit (pistemäinen maksimi)

Qualcomm Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt LPDDR5-RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS3.1-tallennustilaa

5G-tuki, SA & NSA, Sub 6 GHz (n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n78)

LTE Cat.18 (2 Gbps / 200 Mbps), 4×4 MIMO

11 a/b/g/m/ac/ax (Wi-Fi 6), 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2, NFC

(A)GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

Takakamera: 48 megapikselin pääkamera (Sony IMX689, 1/1,43”, 1,12 um pikselikoko, 23 mm), f1.8 50 megapikselin ultralaajakulmakamera (Sony IMX766, 1/1,56”, 14 mm), f2.2 2 megapikselin mustavalkokamera

Stereokaiuttimet, näytönalainen sormenjälkilukija, Alert Slider -liukukytkin

16 megapikselin etukamera (Sony IMX471, 1 um pikselikoko), f2.4, kiinteä tarkennusetäisyys

4500 mAh akku, USB Type-C (3.1), 65 watin pikalataus (OnePlus WarpCharge 65T), 15 watin langaton lataus (Qi)

Android 11, Oxygen OS 11

Kalliimpi OnePlus 9 Pro tarjoaa saman Qualcommin tuoreimman järjestelmäpiirin ja vastaavat 8 tai 12 gigatavun RAM-muistivaihtoehdot yhdessä 128 tai 256 gigatavun tallennustilavaihtoehtojen kanssa. Myös akun koko on vastaavat 4500 mAh, mutta 65 watin langallisen pikalatauksen lisäksi OnePlus 9 Pro tukee myös langatonta pikalatausta maksimissaan 50 watin teholla.

Näyttö 9 Prossa on pykälän suurempi 6,7-tuumainen AMOLED-paneeli korkeammalla 1440p-reoluutiolla. Virkistystaajuus on perusmallia vastaavat 120 hertsiä, mutta näyttö on reunoiltaan kaareutuva. OnePlus lupaa näytön tukevan mukautuvaa virkistystaajuutta, joka kykenee putoamaan minimissään 1 hertsiin esimerkiksi kuvia katsellessa tai tekstiä lukiessa. Näytön kosketuksen tunnistus toimii 360 hertsin taajuudella.

Rakenteensa osalta OnePlus 9 Pron kyljet on perusmallin muovin sijaan valmistettu 2,2 mm:n paksuisesta alumiinista. Perusmallista poiketen Pro myös tarjoaa viime vuoden 8 Pron tapaan IP68-suojauksen vettä ja pölyä vastaan.

Kamerajärjestelmän osalta OnePlus 9 Pro tarjoaa edullisemmasta sisarestaan tutut 2 megapikselin mustavalkokameran ja 50 megapikselin ultralaajakulmakameran, joka kykenee myös makrokuvaukseen, mutta pääkamera on päivitetty Sonyn 48 megapikselin IMX789-sensoriin ja mukaan on lisätty telekamera. Telekamera tarjoaa 3,3-kertaisen optisen zoomin ja optisen kuvanvakaimen.

OnePlus 9 Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,2 x 73,6 x 8,7 mm

Paino: 197 grammaa

Materiaalit: Corning Gorilla Glass, alumiini

6,7” AMOLED-näyttö, 1440 x 3216, 525 PPI, 20,1:9, 120 Hz, HDR10+, 1300 nit (pistemäinen maksimi)

Qualcomm Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt LPDDR5-RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS3.1-tallennustilaa

5G-tuki, SA & NSA, Sub 6 GHz (n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78)

LTE Cat.18 (2 Gbps / 200 Mbps), 4×4 MIMO

11 a/b/g/m/ac/ax (Wi-Fi 6), 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2, NFC

(A)GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

Takakamera: 48 megapikselin pääkamera (Sony IMX789, 1/1,43”, 1,12 um pikselikoko, 23 mm), f1.8, OIS 50 megapikselin ultralaajakulmakamera (Sony IMX766, 1/1,56”, 14 mm), f2.2 8 megapikselin telekamera (1,0 um pikselikoko, 77 mm), f2.4, OIS 2 megapikselin mustavalkokamera

Stereokaiuttimet, näytönalainen sormenjälkilukija, Alert Slider -liukukytkin

16 megapikselin etukamera (Sony IMX471, 1 um pikselikoko), f2.4, kiinteä tarkennusetäisyys

4500 mAh akku, USB Type-C (3.1), 65 watin pikalataus (OnePlus WarpCharge 65T), 50 watin langaton lataus

Android 11, Oxygen OS 11

OnePlus 9 -malliston ennakkotilaukset alkavat kello 17:30. OnePlus 9 tulee saataville kolmena värivaihtoehtona – Artkinen Sininen, Hopeinen Talvisumu ja Astraalin Musta. Hintaa perusmallilla on 8 / 128 Gt:n variantilla 699 euroa ja 12 / 256 Gt:n mallilla 799 euroa. Myös OnePlus 9 Prosta on tarjolla kolme värivaihtoehtoa, jotka ovat Usvan Harmaa, Tähtitaivaan Musta ja Männyn Vihreä ja hintaa Pro-mallilla on 8 / 128 Gt:n versiona 899 euroa ja 12 / 256 Gt:n mallina 999 euroa. OnePlus 9 Pron toimitukset alkavat 31. maaliskuuta, perusmallin 26. huhtikuuta.

Molemmat OnePlus 9 -mallit ovat parhaillaan io-techin testissä ja testiartikkelit julkaistaan parin seuraavan viikon aikana. Ensituntumat puhelimista voi katsoa videomuodossa io-techin YouTube-kanavalta.

Lähde: OnePlus (1), (2)