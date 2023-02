OnePlus julkaisi OnePlus 11 5G -lippulaivapuhelimensa länsimaihin

OnePlus 11 5G:n myynti alkaa Suomessa 16. helmikuuta 879 euron suositushintaan.

OnePlus on julkaissut odotetusti tänään OnePlus 11 5G -lippulaivapuhelimen sekä OnePlus Buds Pro 2 -nappikuulokkeensa länsimarkkinoille. Molemmat uutuudet on nähty jo tammikuussa Kiinan markkinoilla, eikä länsijulkistus tuonut mukanaan enää uusia yllätyksiä.

OnePlus 11 5G sijoittuu valmistajan katalogissa seuraajaksi viime vuoden keväällä julkaistulle OnePlus 10 Prolle. Nimeämisestä on tosin tällä kertaa poistettu Pro-lisänimike. Puhelin sisältää Qualcommin Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiirin, joko 8 tai 16 Gt RAM-muistia sekä 128 tai 256 Gt tallennustilaa. Piirin jäähdytyksestä huolehtii 3685 mm2 höyrykammio yhdessä 5673 mm3 kiteisen grafeenikeskikehyksen kanssa.

Akku puhelimessa on kapasiteetiltaan 5000 mAh:a ja se tukee 100 watin SuperVOOC-pikalatausta, jolla laitteen luvataan täyttyvän 25 minuutissa. Latausteho uutuudessa sijoittuu siis OnePlus 10 Pron 80 watin ja viime syksynä julkaistun OnePlus 10T:n 150 watin väliin. Langatonta latausta OnePlus 11 5G:n repertuaarista ei puolestaan löydy lainkaan.

Puhelimen Super Fluid AMOLED -näyttö on kooltaan 6,7-tuumaa ja resoluutioltaan 1440p ja virkistystaajuudeltaan 120 Hz, kuten viime vuoden 10 Prossakin. Kehitystäkin on kuitenkin tapahtunut, sillä OnePlus 11:n näyttö pohjautuu LTPO 3.0 -teknologiaan, viime vuonna käytetyn LTPO 2:n sijaan, minkä myötä virkistystaajuuden vaihtelun luvataan olevan entistä nopeammin reagoivaa.

Kamerajärjestelmä on viime vuoden Pro-mallin tavoin Hasselblad-brändätty. Kamerajärjestelmänä toimii Sonyn 50 megapikselin IMX890-sensoria käyttävä pääkamera yhdessä 115 asteen kuvakulman tarjoavan 48 megapikselin ultralaajakulmakameran ja 32 megapikselin muotokuvakameraksi nimetyn telekameran kanssa.

OnePlus 11 5G:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,1 x 74,1 x 9,5 mm

Paino: 205 grammaa

IP64

6,7” Super Fluid AMOLED -näyttö, LTPO 3.0, 120 Hz, 10 bit

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri

8 tai 16 Gt LPDDR5X-RAM-muistia

128 Gt UFS 3.1- tai 256 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin laajakulmakamera (1/1,56″ Sony IMX890 -sensori, 1,0 um pikselikoko), f1.88 24 mm kinovastaava polttoväli, OIS, 6 linssiä 32 megapikselin telekamera (1/2,74” Sony IMX709 -sensori, 0,8 um pikselikoko), f2.0, 2x polttoväli pääkameraan nähden, 48 mm kinovastaava polttoväli 48 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/2” Sony IMX581 -sensori, 0,8 um pikselikoko), 115 asteen kuvakulma, f2.2, automaattitarkennus, makrokuvaus

16 megapikselin etukamera (Sony IMX471, 1,0 um pikselikoko), f2.45, kiinteä tarkennus

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos

5000 mAh:n akku, USB-C (USB 2.0), 100 watin SuperVOOC-lataus

Android 13 4 vuoden Android-päivitykset, 5 vuoden tietoturvakorjaukset



OnePlus 11 5G:n ennakkomyynti Suomessa on alkanut välittömästi ja ennen laitteen julkaisua ostaneille on tarjolla kaupan päälle OnePlussan uudet Buds Pro 2 -nappikuulokkeet. Virallinen myynti alkaa 16. helmikuuta. OnePlus 11 5G:n suositushinta 8 / 128 Gt:n muistiversiona on 879 euroa ja 16 / 256 Gt:n versiona 949 euroa.

Lähde: OnePlussan lehdistötiedote