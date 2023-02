OnePlus esitteli ensimmäisen taulutietokoneensa ja lanseerasi Buds Pro 2 -nappikuulokkeensa länsimarkkinoille

OnePlus Buds Pro 2 -nappikuulokkeet saapuvat Suomessa myyntiin yhtä aikaa OnePlus 11 5G:n kanssa, mutta OnePlus Padin mahdollista länsisaatavuutta tai hinnoittelua ei ole vielä paljastettu.

OnePlus 11 5G -älypuhelimen lisäksi OnePlus esitteli julkaisutilaisuudessaan myös länsijulkistuksen Buds Pro 2 -nappikuulokkeistaan sekä ensimmäisen taulutietokoneensa – OnePlus Pad.

Buds Pro 2 -nappikuulokkeet ovat tutut alkuperäisestä Kiinan julkaisusta. Ulkoisesti napit muistuttavat edeltäjiään, mutta niiden vastamelun luvataan parantuneen, minkä lisäksi yksittäisistä 11 mm:n kaiutinelementeistä on siirrytty Dynaudion kanssa yhteistyössä luotuun 11 mm:n alapääelementin ja 6 mm:n diskanttielementin yhdistelmään. Lisäksi akunkeston luvataan parantuneen. Kuulokkeet tukevat edellismallista tuttujen SBC-, AAC- ja LHDC-koodekkien lisäksi myös tuoretta LC3-koodekkia ja Googlen Android 13:een esittelemää tilaäänimallinnusta.

OnePlus Buds Pro 2 -nappikuulokkeiden ennakkomyynti on alkanut Suomessa välittömästi ja kauppojen hyllyille napit saapuvat 16. helmikuuta. Kuulokkeiden suositushinta on 179 euroa. Nappikuulokkeet ehtivät tuoreeltaan myös io-techin testiin ja kuulokkeiden arvio on luettavissa testiartikkelista.

Täysin uutena julkistuksena OnePlus esitteli Intiassa myös OnePlus Pad -taulutietokoneensa, jonka kiusoittelukuvia valmistaja jakoi tammikuun lopulla. Tabletin pariksi valmistaja esitteli myös OnePlus Stylo -kynän sekä OnePlus Magnetic -näppäimistön. Huomion tabletin ulkonäössä kiinnittää keskelle laitteen pitkää sivua sijoitettu pyöreä kohtalaisen suurikokoinen kamerasaareke. Laitteen runko on metallia ja se on vain 6,54 mm paksu.

Itse taulutietokone muodostuu 11,61-tuumaisen 7:5-kuvasuhteen 144 hertsin virkistystaajuutta tukevan näytön ympärille. Näytön resoluutio on 2800 x 2000 ja sen luvataan yltävän 500 cd/m2 kirkkauteen. Tabletin sisuksista puolestaan löytyy MediaTekin viime vuoden lippulaivarautaa edustava Dimensity 9000 -järjestelmäpiiri ja RAM-muistiakin on tarjolla peräti 12 Gt. Tabletin 9510 mAh:n akku latautuu 67 watin SuperVOOC-pikalatauksella tyhjästä täyteen valmistajan mukaan vain 80 minuutissa.

OnePlus ei toistaiseksi paljastanut OnePlus Padin hinnoittelua tai mahdollista saatavuutta länsimaissa.

Lähde: OnePlussan lehdistötiedote