OnePlus 10T:n suositushinta on 799 euroa ja sen suorituskyvystä huolehtii Qualcommin tuorein Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiiri, jonka jäähdytysjärjestelmä on OnePlussan historian jykevin.

OnePlus julkisti odotetusti tänään New Yorkissa pitämässään tilaisuudessa uuden OnePlus 10T -älypuhelimen, joka sijoittuu hinnaltaan keväällä julkaistun OnePlus 10 Pron alapuolelle ja tarjoaa Qualcommin tuoreimman Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiirin.

Uuden alkuperäistä Snapdragon 8 Gen 1:tä energiatehokkaamman piirin lisäksi OnePlus mainostaa 10T:n myös tarjoavan valmistajan tähän mennessä tehokkaimman ja suurimman jäähdytysjärjestelmän, jota yritys kertoo kehittäneensä 18 kuukauden ajan. Jäähdytysjärjestelmän kokonaispinta-ala on jopa 5177 mm2. Järjestelmäpiirin parina 10T:ssä on Suomessa myytävissä malleissa joko 8 tai jopa 16 Gt RAM-muistia ja vastaavasti 128 tai 256 Gt tallennustilaa.

Puhelimen 4800 mAh:n akun latausnopeus on ottanut aikamoisen harppauksen 10 Pron 80 watista ja uutuus tukeekin OnePlussan kanssa samaan konserniin kuuluvan Realmen GT Neo 3:sta tuttua 150 watin latausta, jota tukeva 160 watin verkkovirtalähde toimitetaan mukana puhelimen myyntipakkauksessa. OnePlus 10 Prota edullisemman hinnan tieltä 10T:stä on kuitenkin karsittu pois langaton lataus.

Lisäksi leikkauksia on tehty myös ulkokuoressa ja kameroissa. Varsin yhtenevästä ulkonäöstä huolimatta OnePlus 10T luottaa kyljillään Pro-mallin alumiinin sijaan muoviin ja sekä näytön suojalasi takakuori ovat Corningin Gorilla Glass 5:ttä Prossa käytetyn Victus-lasin sijaan. Aiemmin paljastettujen tietojen mukaisesti puhelimesta myös puuttuu OnePlussan aiemmista malleista tuttu Alert Slider -kytkin. Valmistaja perustelee kytkimen puutetta 150 watin latauksen käyttämän kahden latauspumpun, akun sekä antennijärjestelmän parannusten vaatimalla tilalla. Näytön koko on 10 Prota vastaavat 6,7”, mutta 10T:ssä ei ole käytössä LTPO-paneelia, joten virkistystaajuuden mukautus ei toimi yhtä hienovaraisesti kuin kalliimmassa mallissa ja resoluutio on Full HD+.

Kameroista OnePlus puolestaan on jo ulos näkyvänä yksityiskohtana poistanut Hasselblad-brändäyksen, sillä Pro-mallista poiketen 10T:ssä ei ole mukana kameravalmistajan värienhallintaa. Kamerajärjestelmä 10T:ssä muodostuu monista muista nykypäivän puhelimista, kuten Nothing Phone (1):stä, Xiaomi 12:sta sekä OnePlussan omasta edullisemmasta Nord 2T:stä tutuksi tulleesta 50 megapikselin IMX766-sensoria käyttävästä pääkamerasta ja 8 megapikselin ultralaajakulma- sekä 2 megapikselin makrokameroista.

OnePlus 10T:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163 x 75,37 x 8,75 mm

Paino: 203,5 grammaa

6,7” Fluid AMOLED-näyttö, 1080 x 2412, 120 Hz, 1000 Hz kosketuksentunnistus

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiiri

8 tai 16 Gt LPDDR5-RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G, NSA & SA, sub6 (n1, n3, n5, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78), LTE

Wi-Fi 802.11a/b/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3, NFC, (A)GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Sormenjälkilukija näytön alla, stereokaiuttimet

Kolmoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (Sony IMX766, 1/1,56”, 1 um pikselikoko), f1.8, OIS, 23,6 mm 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 119,9° 2 megapikselin makrokamera, 2-4 cm etäisyydelle

16 megapikselin etukamera (1 um pikselikoko), f2.4, 25,8 mm

Sormenjälkilukija näytön alla, stereokaiuttimet

4800 mAh akku, USB Type-C (2.0), 150 watin pikalataus (SUPERVOOC Endurance Edition)

Android 12 Päivityslupaus: 3 suurta Android-päivitystä ja 4 vuoden tietoturvakorjaukset



OnePlus 10T:n suositushinta 8 / 128 Gt:n muistivarianttina on 699 euroa ja 16 / 256 Gt:n mallina puolestaan 799 euroa. Puhelimen ennakkomyynti alkaa välittömästi ja kauppojen hyllyille laitteita voi odottaa 25. elokuuta. Saataville tulee kaksi värivaihtoehtoa – vihreä Jade Green sekä musta Moonstone Black.

Puhelimen lisäksi OnePlus esitteli tilaisuudessaan myös tulevaa OxygenOS 13 -käyttöjärjestelmää, joka tuo mukanaan uuden Aquamorphic-nimellä kulkevan pyöristetyn muotoilun, nopeusparannuksia ja Spotify-integroinnin Always on -näyttöön. Tiedotteessaan OnePlus paljasti myös tuovansa OnePlus 10T:n kanssa samaan aikaan myyntiin 80 watin SuperVOOC-autolaturin 59,99 euron suositushintaan.

Lähde: OnePlussan lehdistötiedote