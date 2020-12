Glacier One -sarja pyrkii erottumaan massasta prosessoriblokin muotoilulla ja Infinity Mirror -efektipeilillä.

Koteloistaan tunnettu Phanteks on laajentanut osaamistaan myös virtalähteisiin ja erilaisiin jäähdytystuotteisiin. Nyt yhtiö on julkaissut ensimmäiset suljettuun nestekiertoon perustuvat AIO-nestecoolerinsa.

Glacier One -sarjan AIO-prosessoricoolereiden blokki on muotoiltu massasta poikkeavan kulmikkaaksi ja sen keskeltä löytyy RGB-valaistu ns. Infinity Mirror -efektipeili. Kulmikkaan muodon alta löytyy kuitenkin useista kilpailijoista tuttu ja turvallinen Asetekin 7. sukupolven pumppublokki. Phanteks pyrkii erottumaan joukosta paitsi muotokielensä, myös esimerkiksi ylimääräisten putkia yhdessä pitävien sovittimien avulla.

Glacier One sarjaan kuuluu yhteensä neljä mallia: 240 MP, 240 MPH, 280 MP ja 360 MP. 240 MP:n ja 360 MP:n jäähdytin on varustettu kahdella tai kolmella 120 MP v2 -tuulettimella ja 280 MP:n kahdella 140 MP v2 -tuulettimella. 240MPH-mallissa käytetään niin ikään 120 MP v2 -tuulettimia, mutta koko kokonaisuus on valkoinen ja tuulettimet valaistaan kahdella D-RGB HALOS -tuuletinkehyksellä. Kaikkien mallien mukana toimitetaan PH-NDC -lämpötahnaa.

Glacier One 240 MP:n suositushinta on 124,90, 240 MPH:n 149,90, 280 MP:n 139,90 ja 360 MP:n 169,90 euroa. Kaikkien mallien pitäisi saapua myyntiin joulukuun aikana.

Lähde: Phanteks