Yhtiö esitteli Computex-messujen yhteydessä mm. uuden sukupolven Evolv- ja Enthoo-koteloita sekä helppouteen tähtäävän nestejäähdytyspaketin.

Computex-messujen vilskeessä tutkan alta pääsi livahtamaan alankomaalaisen Phanteksin tarjonta. Yhtiö esitteli messuilla pitkän liudan uutuuksia puhaltamaan uutta henkeä klassikkosarjoihin.

Phanteks Evolv X2 on viemässä akvaariokonseptin kilpailijoita pidemmälle ulottamalla lasin hyvän matkaa myös kotelon oikealle sivulle. Koteloon on suunnitteilla tiukkaan integroidut tuuletinpaikat GPU:n ja emolevyn korostamiseksi ja johtosotkut on pyritty minimoimaan panostamalla kaapelinhallintamahdollisuuksiin. Kotelon eri osat on peitetty näkyvissä siistein tyylitellyin linjoin ja Evolv X2 suorastaan huutaakin paikkaansa parrasvaloissa ja huomion kohteena. Kotelon katto on varattu maksimissaan 360 mm:n jäähdytintä varten.

Eclipse-sarjaan saadaan kaksi uutta mallia, G400A ja G400N. Koteloiden metalliverkot käyttävät uutta tiilikuviota, minkä kerrotaan parantavan ilmavirtaa ja koko etupaneeli onkin suunniteltu ilmanoton maksimoimiseen. Koteloiden erot ovat vielä tässä vaiheessa osin epäselviä, mutta G400N-mallissa on myös kotelon oikealla sivulla ikkuna sukitettujen kaapeleiden ihailuun. Mistään ei tosin selviä ovatko kaapelit integroituja koteloon vai vaaditaanko käyttäjältä gurutason johdonhallintamagiaa. Molemmat niistä tukevat uusia Back Connect -emolevyjä.

NV5MKII ja NV9MKII ovat nimiensä mukaisesti toisen sukupolven versiot omissa sarjoissaan. Mistään ei varsinaisesti selviä, onko koteloissa mitään muuta varsinaisesti uutta, kuin tuki Back Connect -emolevyille ja NV9MKII:n uudistettu 2-kanavainen RGB-ohjain.

Enthoo Pro II XL on suunniteltu tukemaan jopa kymmentä laajennuskorttipaikkaa sekä kahtakymmentä 120 mm:n tai viittätoista 140 mm:n tuuletinta. Kotelo käyttää kaksoiskammioratkaisua, jossa esimerkiksi tallennusmediat ja virtalähde löytyvät omasta alakammiostaan. 5,25”-asemapaikkojen perään haikaileville näyttäisi olevan iloinen yllätys kookkaan tiilirei’ityksen täyttämän etupaneelin yläosassa, joskin DVD- tai BluRay-aseman käyttö saattaa vaikuttaa katon jäähdytin- ja tuuletinyhteensopivuuteen. Kotelo on suunniteltu tukemaan sekä kuluttaja- että palvelinrautaa.

Yhtiön tuulettimissa käytetään NexLinq-teknologiaa, mikä mahdollistaa niiden ketjuttamisen samalla kun yksi Linq6-kaapeli hoitaa sekä virransyötön että RGB-ohjauksen. M25-Gen2 -tuulettimet on varustettu RGB-valaistulla Infinity Mirror -keskiöllä ja ne tulevat saataville myös käänteisillä lavoilla. Ne tulevat saataville sekä 120 että 240 mm:n koossa mustina ja valkoisina versioina. Mukana toimitetaan myös suojukset piilottamaan ikävät ruuvinpaikat paraatipaikalla olevista tuulettimista.

AIO-puolelle esillä oli uusi Glacier One M25-Gen2, joka nimensä mukaisesti ottaa käyttöön yllä mainitut uudet tuulettimet. Prosessoriblokin päällä on tiiliverkon suojissa Infinity Mirror -keskiöllä varustettu pikkutuuletin tai RGB-rengas, yhden kuvan perusteella on vaikea saada asiasta varmuutta. AIO:ta järeämpää nestejäähdytystä suosiville esiteltiin uusi Glacier Ez-Fit, joka on suunniteltu helppokäyttöisyys edellä. Letkuliittimet on integroitu suoraan blokkeihin, jäähdyttimiin ja muihin ja niihin sopii sekä 16 mm:n kovaputket että letkut. Sarjaan sisältyy kuvien perusteella prosessoriblokki, jäähdytin, nestesäiliö pumpulla sekä GPU-blokki.

Lähde: Phanteks