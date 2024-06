Samsung Galaxy Z Fold6:n koko ominaisuuslistaus vuoti nettiin

Uudessa Fold6:ssa on huhuja myötäillen aiempaa ohuempi ja kevyempi rakenne, mutta mukana on myös suoraan Fold5:ltä perittyjä ratkaisuja.

Samsungin tuleva taittuvanäyttöinen Galaxy Z Fold6 on ollut jo useammankin pienemmän vuodon kohteena, mutta nyt nettiin on vuotanut kaikki laitteen tekniset ominaisuudet. Vuoto on peräisin SmartPrixiltä, joka on saanut tuntemattomia reittejä kaapattua kuvia Samsungin virallisista ominaisuuslistauksista.

Mitat Galaxy Z Fold5 Galaxy Z Fold6 Suljettuna Avattuna Suljettuna Avattuna Korkeus 154,9 mm 154,9 mm 153,5 mm 153,5 mm Leveys 67,1 mm 129,9 mm 68,1 mm 132,6 mm Paksuus 13,4 mm 6,1 mm 12,1 mm 5,6 mm Paino 253 g 239 g

Samsung Galaxy Z Fold6:n huhuttiin aiemmin olevan edeltäjäänsä kevyempi ja nyt vuotaneet tekniset ominaisuudet myös vahvistavat tämän. Myös puhelimen ulkomitat ovat muuttuneet ja se on selvästi edeltäjäänsä ohuempi, vaikkei se kilpailekaan ohuimman taittuvanäyttöisen tittelistä. Löydät vertailutaulukon puhelinten mitoista yltä.

Fold6:n kansinäyttö tulee olemaan kooltaan 6,3”. 120 Hz:n paneelin resoluutio on 968×2376 ja kuvasuhde 22,1:9, eli hieman edeltäjäänsä leveämpi. Sisänäyttö on auki taitettuna 7,6” ja sen resoluutio on nyt 1856×2160 10,5:9-kuvasuhteella. Sisänäyttö päivittyy niin ikään 120 hertsin taajuudella. Kummatkin näytöistä käyttävät Dynamic AMOLED 2X -paneeleita.

Puhelimen sisällä sykkii nimeämätön 8-ytiminen järjestelmäpiiri, jossa ytimet toimivat 2,2-3,39 GHz:n kellotaajuudella. Vaikkei sitä erikseen sanota, 8 ydintä käytännössä varmistaa automaattisesti Qualcommin Snapdragonin, sillä Samsungin oma Exynos-lippulaiva on 10-ytiminen. Maksimikellotaajuus puolestaan täsmää Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy -versioon. Järjestelmäpiirin tukena on 12 Gt muistia ja 512 Gt tallennustilaa. Vuotojen mukaan saataville tulee kuitenkin myös 256 Gt:n ja 1 Tt:n tallennustiloilla varustetut versiot.

Galaxy Z Fold6 tukee Wi-Fi 6- ja Bluetooth 5.3 -standardeja, NFC:tä ja UWB:tä (Ultra-Wideband) sekä GPS-, Glonass-, Beidou-, Galileo- ja QZSS -paikannusteknologioita. Puhelimen akun kapasiteetti on edelleen 4400 mAh. Latausnopeutta ei valitettavasti ole ilmoitettu. Puhelimen USB-C-liitin tukee USB 3.2 Gen 1 -nopeuksia.

Kamerapuolella Foldin selästä löytyy kolmoiskameraratkaisu, joka ei yllätyksiä tarjoile Fold5:n jäljiltä: 50 megapikselin pääkamera (f/1.8, OIS), 10 megapikselin telekamera (f/2.2, OIS) ja 12 megapikselin ultralaajakulma (120°). Etunäytön selfiekamerassa on 10 ja päänäytön näytön alla piileskelevässä kamerassa 4 megapikselin sensorit, eli sekin jatkaa tuttua linjaa.

Samsung Galaxy Z Fold6 tulee saamaan vuotojen mukaan ainakin Yhdysvalloissa satasen hinnankorotuksen vastaavien Fold5-mallien julkaisuhintoihin verrattuna. Vaikkei se vielä ole tietenkään varmaa, voi vastaavia korotuksia odottaa todennäköisesti muillekin markkinoille. Puhelimen julkaisun odotetaan tapahtuvan heinäkuussa.

Lähteet: GSMArena, SmartPrix