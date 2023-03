Piirin luvataan tarjoavan 50 prosenttia parempi prosessorisuorituskyky ja jopa kaksinkertainen grafiikkasuorituskyky edeltäjäänsä verrattuna.

Qualcomm on odotetusti esitellyt uuden järjestelmäpiirin valmistajan ylempään keskihintaluokkaan sijoittuvaan 7-mallistoon. Uutuus kulkee Snapdragon 7+ Gen 2 -nimellä ja se toimii seuraajana viime kesäksi julkaistulle Snapdargon 7 Gen 1:lle. Mielenkiintoisesti kyseessä on siis suoraan plus-malli. Piiri valmistetaan TSMC:n 4 nm tekniikalla.

Viime vuoden Snapdragon 7 Gen 1 oli lähinnä päivitys uudelle arkkitehtuurille ja uusille viivanleveyksille ilman erityisen suuria suorituskykypäivityksiä. Vastapainona sille Qualcomm mainostaa Snapdragon 7+ Gen 2:n tuovan mukanaan yhden suurimmista suorituskykypäivityksistä valmistajan 7-malliston historiassa.

Snapdragon 7+ Gen 2 tuo prosessoripuolelle mukanaan varsin selvän päivityksen, sillä uutuuspiiri tarjoaa lippulaivapiireistä tutun kolmeen eri teholuokkaan jaetun prosessorirakenteen. Kaikkein kovinta suorituskykyä varten 7+ Gen 2:n prosessorissa on yksi Cortex-X2-tehoydin, joka toimii 2,92 GHz:n kellotaajuudella ja sen parina on kolme Cortex-A710-ydintä 2,49 kellotaajuudella. Lopuksi piirissä on myös neljä energiatehokkaampaa Cortex-A510-ydintä 1,8 GHz:n kellotaajuuksilla.

Valmistajan mukaan päivitetty prosessorikokonaisuus tarjoaa jopa 50 prosenttia edeltäjäänsä parempaa suorituskykyä. Parannus jää kuitenkin pieneksi, kun huomioi mitä grafiikkapiirin puolelle on tuotu: Valmistajan toistaiseksi tarkemmin nimeämätön Adreno-grafiikkapiiri on Qualcommin mukaan jopa kaksi kertaa edellissukupolven piiriä tehokkaampi. Qualcommin mukaan Snapdargon 7+ Gen 2 on myös 13 prosenttia 7 Gen 1:tä energiatehokkaampi ja tekoälylaskennankin kerrotaan tehostuneen kaksinkertaiseksi.

Kuvausominaisuuksista Snapdragon 7+ Gen 2:ssa huolehtii 18-bit triple Spectra ISP, joka tukee kolmen valotuksen HDR-videota, maksimissaan 200 megapikselin kameroita ja edeltäjäänsä nähden parannettuja hämäräkuvausominaisuuksia. Videokuvauksen rajoitteita on myös nostettu edellismallin 4K 30 FPS:stä 4K 60 FPS:ään. Modeemina piirissä on Snapdragon X62 5G, joka tukee kahden SIM:n yhtäaikaista päälläoloa myös 5G-verkossa.

Snapdragon 7+ Gen 2 on saapumassa markkinoille Qualcommin mukaan vielä kuluvan kuun aikana ja ainakin Redmi ja Realme ovat tuovassa piirillä varustettuja puhelimia myyntiin.

