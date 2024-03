Suorituskyvyn luvataan olevan hyvää jo sellaisenaan x86-emuloinnilla, parempaa ARM64EC-käännettynä hybridinä ja parasta natiivina ARM64-käännöksenä.

Qualcomm on tuomassa kesän aikana myyntiin uuden Snapdragon X Elite -järjestelmäpiiriin Windows-kannettaviin. Järjestelmäpiirissä on pääosassa viime vuosien Cortex-ydinten sijasta uudet yhtiön omat Oryon-ytimet.

Qualcomm on pitänyt GDC 2024 -messuilla ”Windows on Snapdragon, a Platform Ready for your PC Games” -esityksen, jossa on käyty läpi tulevaa alustaa pelinkehittäjien näkökulmasta. Samalla se antoi katsauksen myös kuluttajille siitä, mitä AMD:n ja Intelin prosessoreihin tottuneet PC-pelaajat voivat odottaa yhtiön Arm-uutuudelta.

Uusi Snapdragon X Elite tulee pyörittämään yhtiön pelipuolen johtavan insinöörin Issam Khalilin mukaan x86(-64)-prosessoreille suunniteltuja pelejä lähes täydellä nopeudella huolimatta emuloinnista. Khalilin mukaan pelien pitäisi oletuksena toimia suoraan sellaisenaan niin kauan, kuin ne eivät käytä kernelitason ajureita, kuten huijauksenestotekniikat. Emulointi tukee x86-64:n laajennoksia SSE4-tasoon asti ja yhtiön mukaan erilaisten skriptien kanssa on syytä olla varuillaan. Yhtiön mukaan välimuistien hyödyntäminen koodin ensimmäisen kääntämisen jälkeen tekee emuloinnista erittäin tehokasta ja GPU-puoli ei välitä tuon taivaallista emuloidaanko jotain vai ei.

Täysin emuloinnin varassa Qualcommin uutuusjärjestelmäpiiri ei tule kuitenkaan olemaan. Yhtiön mukaan kehittäjillä on kolme tapaa tukea Snapdragon X Eliteä: pelin kääntäminen natiiviksi ARM64-koodiksi, pelin kääntäminen lähes natiivin nopeuden tarjoavaksi ARM64EC-koodiksi, tai olla tekemättä yhtään mitään, jolloin pelin pitäisi toimia edellisen kappaleen rajoitteet huomioiden. ARM64EC-tapauksessa Windows kirjastoineen sekä Qualcommin ajurit pyörivät natiivisti Armilla ja loput emuloidaan, minkä pitäisi yhtiön mukaan tuottaa lähes natiivia vastaava nopeus. Myös ARM64EC:n tapauksessa kernelitason kikkailut ovat pannassa.

Integroitun Adreno-näytönohjaimen suorituskyvyn osalta ennakkotiedot povaavat suurin piirtein AMD:n integroidun Radeon 780M:n tasoa, mutta luonnollisesti vasta kolmansien osapuolten varmistetut testit tulevat kertomaan koko totuuden. Qualcommilta löytyy ajurit DirectX 11 ja 12- sekä Vulkan- ja OpenCL-rajapinnoille, joiden lisäksi DirectX 9:iä ja OpenGL:ää versioon 4.6 asti tuetaan käännöskerrosten kautta. Yhtiön tuotehallinnon johtoon kuuluvan Micah Knappin mukaan hän on nähnyt Arm-prosessorin, viitaten oletettavasti Snapdragon X Eliteen, pyörittävän pelejä vastaavaa x86-prosessoria nopeammin tai pienemmällä tehonkulutuksella, mutta ei kertaakaan sekä että.

Lähde: The Verge