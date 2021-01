Nuvia nousi otsikoihin viime syksynä, kun se tiedotti yhtiön Arm-pohjaisen Phoenix-ytimen lyövän laudalta niin kilpailevat Arm- kuin x86-ytimetkin.

Järjestelmäpiirijätti Qualcomm on päättänyt aloittaa vuoden 2021 yritysostolla. Yhtiö ilmoitti eilen ostavansa startupyritys Nuvian reilun 1,15 miljardin euron hintaan. Kauppa tulee luonnollisesti vaatimaan kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Nuvia on vuonna 2018 muun muassa Applen entisten prosessorisuunnittelijoiden perustama teknologia-startup, joka kehittää omaa Arm-pohjaista Phoenix-ydintään puhtaalta pöydältä. Viime elokuussa yhtiö tiedotti sen ytimen tulevan murskaamaan nykyisen kilpailun 1 – 4,5 watin tehonkulutusluokassa per ydin, kun verrokkeina ovat Applen ja Qualcommin Arm-ytimet sekä AMD:n ja Intelin x86-ytimet.

Qualcommin lehdistötiedotteen mukaan yhtiö on iskenyt silmänsä nimenomaan Nuvian prosessoriytimiin, vaikka luonnollisesti myös insinööritaito sen takana on tervetullut lisä taloon. Qualcomm suunnitteli aiemmin omat Arm-ytimensä, mutta on sittemmin siirtynyt maltillisemmin kustomoituihin Cortex-A-sarjan ytimiin. Tiedotteen mukaan Qualcomm tulee korvaamaan nykyiset Cortex-A-pohjaiset prosessoriytimet läpi koko yhtiön järjestelmäpiirien tuotekirjon Nuvian prosessoriytimillä.

