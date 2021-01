Samsung julkisti uudet Galaxy S21 -älypuhelimensa

Samsung luottaa uutuusmalleissaan lähinnä tyypillisiin sukupolviparannuksiin.

Samsung julkistaa juuri alkaneessa Galaxy Unpacked-tilaisuudessaan uudet Galaxy S21 -lippulaivamallinsa. Mallisto koostuu viime vuoden tapaan kolmesta eri malliversiosta – perusmallista, plussasta ja Ultrasta. Malliston lähtöhintaa on laskettu viime vuodesta ja Samsung on jättänyt Applen ja Xiaomin tapaan laturin pois myyntipakkauksesta.

Kaikissa Galaxy S21 -malleissa on kiiltäväpintaiseksi viimeistelty alumiinikehys ja mattapintainen takakuori. Värivaihtoehtoja on useita ja ne riippuvat malliversiosta. Galaxy S21 -perusmallissa takakuori on muovia ja näytön lasi Corningin uusimman sukupolven Gorilla Glass Victus -suojalasia. S21+ ja Ultra-malleissa myös takakuori on Victusta. Perusmallissa ja plussassa ulkomitat ja paino ovat hieman kasvaneet, Ultrassa puolestaan ulkomitat ovat pienentyneet.

Galaxy S21 Ultran näyttö on 6,8-tuumainen pitkiltä sivuilta loivasti kaartuva AMOLED-paneeli, joka tukee WQHD-tarkkuutta, 120 hertsin adaptiivista ruudunpäivitysnopeutta sekä peräti 1500 nitin maksimikirkkautta. Galaxy S21+:ssa näyttö on tasapintainen 6,7-tuumainen ja perusmallissa 6,2-tuumainen – molemmat tukevat FullHD+-resoluutiota, 120 hertsin adaptiivista ruudunpäivitysnopeutta sekä 1300 nitin maksimikirkkautta. Ultra tukee S Pen -kosketuskynää ja siihen on ostettavissa lisävarusteena kynän sisältävät läppäkuoret.

Sisällä kaikissa kolmessa mallissa on Suomen markkinoilla uusi Exynos 2100 -järjestelmäpiiri, joka hyödyntää ARM:in prosessoriytimiä ja grafiikkasuoritinta sekä sisältää integroidun 5G-modeemin. Ulkomailla tulee tarjolle myös Snapdragon 888 -variantti. LPDDR5 RAM-muistia on mallista riippuen 8, 12 tai 16 gigatavua ja UFS 3.1 -tallennustilaa 128, 256 tai 512 Gt. Muistikorttipaikka on valitettavasti jätetty pois varustuksesta. Akkukapasiteetit ovat pienimmästä suurimpaan 4000, 4800 ja 5000 mAh. Pikalataus on tuettuna 25 watin teholla ja langaton lataus 15 watin teholla. Laturia ei toimiteta enää pakkauksen mukana.

Kamerapuolella Samsung on pyrkinyt muotoilemaan kamerakehyksen entistä virtaviivaisemmaksi ja se sijaitsee nyt takakuoren yläkulmasta entistä lähempänä puhelimen kehystä. Perusmallissa ja plussassa on tarjolla pitkälti viime vuoden malleista tuttu kolmen kameran kattaus, eli suuri 12 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulmakamera kiinteällä tarkennuksella sekä 64 megapikselin telekamera 3x hybridizoomilla. Ultrassa on tarjolla neljä takakameraa – 108 megapikselin pääkamera uudistetulla nonacell-sensorilla, 12 megapikselin ultralaajakulmakamera automaattitarkennuksella, 10 megapikselin 3x telekamera sekä toinen 10 megapikselin 10x telekamera. Videokuvaus onnistuu parhaimmillaan 4K 60 FPS ja 8K 24 FPS -tarkkuudella.

Softapuolella käytössä on uusin Android 11 -versio sekä yrityksen oma One UI 3.1 -käyttöliittymä.

Galaxy S21 tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm

Paino 169 g

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass Victus -etulasi, muovinen takakuori, IP68-suojaus

6,2” 1080 x 2400 AMOLED-näyttö, 421 PPI, HDR10+, adaptiivinen 120 Hz

Exynos 2100 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G NSA&SA, sub 6 GHz, DSS

Cat.24/18-nopeusluokan LTE, 7CA, 4×4 MIMO, LAA

WiFi 6, Bluetooth, NFC, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Kolmoistakakamera: 12 megapikselin laajakulmakamera, 1/1,76″ sensori, 1,8 um pikselikoko, f1.8, OIS, Super Speed Dual Pixel -tarkennus 64 megapikselin telekamera, 0,8 um pikselikoko, f2.0, OIS, 3x Hybrid Optic Zoom 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1,4 um pikselikoko, 120 asteen kuvakulma, f2.2, kiinteä tarkennus 8K 24 FPS, 4K 60 FPS, high AOP -mikrofoni

10 megapikselin etukamera, 1,22 um pikselikoko, Dual Pixel -automaattitarkennus, F2.2, 80 asteen kuvakulma

Dolby Atmos, AKG-stereokaiuttimet

4000 mAh akku, USB 3.1 Type-C, 25 W pikalataustuki, 10 W langaton lataus WPC, USB PD -pikalataustuki

Android 11, One UI 3.1

Galaxy S21+ tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat 161,5 x 75,6 x 7,8 mm

Paino 200 g

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass Victus -kuoret, IP68-suojaus

6,7” 1080 x 2400 AMOLED-näyttö, 394 PPI, HDR10+, adaptiivinen 120 Hz

Exynos 2100 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G NSA&SA, sub 6 GHz, DSS

Cat.24/18-nopeusluokan LTE, 7CA, 4×4 MIMO, LAA

WiFi 6, Bluetooth, NFC, UWB, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Neloistakakamera: 12 megapikselin laajakulmakamera, 1/1,76″ sensori, 1,8 um pikselikoko, f1.8, OIS, Super Speed Dual Pixel -tarkennus 64 megapikselin telekamera, 0,8 um pikselikoko, f2.0, OIS, 3x Hybrid Optic Zoom 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1,4 um pikselikoko, 120 asteen kuvakulma, f2.2, kiinteä tarkennus 8K 24 FPS, 4K 60 FPS, high AOP -mikrofoni

10 megapikselin etukamera, 1,22 um pikselikoko, Dual Pixel -automaattitarkennus, F2.2, 80 asteen kuvakulma

Dolby Atmos, AKG-stereokaiuttimet

4800 mAh akku, USB 3.1 Type-C, 25 W pikalataustuki, 15 W langaton lataus WPC, USB PD -pikalataustuki

Android 11, One UI 3.1

Galaxy S21 Ultra tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

Paino 227 g

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass Victus -kuoret, IP68-suojaus

6,8” 1440 x 3200 AMOLED-näyttö, 515 PPI, HDR10+, adaptiivinen 120 Hz, S Pen -tuki

Exynos 2100 -järjestelmäpiiri

12 tai 16 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128, 256 tai 512 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G NSA&SA, sub 6 GHz, DSS

Cat.24/18-nopeusluokan LTE, 7CA, 4×4 MIMO, LAA

WiFi 6E, Bluetooth, NFC, UWB, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Neloistakakamera: 108 megapikselin laajakulmakamera,1/1,33″ sensori, 0,8 um pikselikoko, 83 asteen kuvakulma, f1.8, OIS, PDAF-tarkennus 10 megapikselin telekamera, 1,22 um pikselikoko, 35 asteen kuvakulma, f2.4, OIS, Dual Pixel -tarkennus, 3x zoom 10 megapikselin telekamera, 1,22 um pikselikoko, 10 asteen kuvakulma, f4.9, OIS, 10x optinen zoom 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1,4 um pikselikoko, 120 asteen kuvakulma, f2.2, Dual Pixel -tarkennus 8K 24 FPS, 4K 60 FPS, high AOP -mikrofoni

40 megapikselin etukamera, 0,7 um pikselikoko, PDAF-automaattitarkennus, F2.2, 80 asteen kuvakulma

Dolby Atmos, AKG-stereokaiuttimet

5000 mAh akku, USB 3.1 Type-C, 25 W pikalataustuki, 15 W langaton lataus WPC, USB PD -pikalataus

Android 11, One UI 3.1

Galaxy S21:n hinnat alkavat 879 eurosta, Galaxy S21+:n 1079 eurosta ja Galaxy S21 Ultran 1299 eurosta. Kahdesta edullisemmasta mallista tulee saataville 128 ja 256 Gt:n versiot ja Ultrasta lisäksi vielä 512 Gt versio. Ultran ennakkotilaajat saavat 9,90 euron nimelliseen lisähintaan uudet Buds Pro -kuulokkeet ja SmartTag -seurantatagin, perusmallin ostajat Galaxy Buds Live -kuulokkeet ja samaisen tagin. Ennakkomyynti alkaa välittömästi ja toimitukset alkavat tammikuun 29. päivä.

Lähde: Samsung