Qualcommin kannettaviin tietokoneisiin suuntaaman Snapdragon 8cx -malliston neljäs sukupolvi on päässyt ensimmäisiin testivuotoihinsa. Mielenkiintoisesti piirin odotetaan olevan valmistajan ensimmäinen Qualcommin ostaman Nuvian arkkitehtuuriin perustuvilla Oryon-prosessoriytimillä. Qualcomm osti Nuvian vuonna 2021 yrityksen aiemmin esiteltyä kehittämiään Phoenix-prosessoriytimiä, joiden luvattiin voittavan sekä Applen että Qualcommin Arm-ytimet sekä AMD:n ja Intelin x86-ytimet 1–4,5 watin tehonkulutusluokassa.

An early sample of Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4 (Hamoa) just showed up on geekbench!

It's an early sample that doesn't tell us a lot about the performance, but at least it confirms the core layout (8+4). https://t.co/20kGFf0knh pic.twitter.com/GPw9remvu6

