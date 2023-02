Qualcommin Snapdragon X35 5G -modeemi on maailman ensimmäinen 5G NR-Light -modeemi

Modeemi on suunniteltu perinteisiä älypuhelimia kevyempiä 5G-yhteyksiä hyödyntäviin laitteisiin.

Qualcomm on julkaissut viime viikolla uuden Snapdragon X35 5G -modeemin, joka on suunniteltu markkinoiden pienikokoisempiin ja pääosin puhelimia yksinkertaisempiin laitteisiin kuten esimerkiksi älykelloihin. Modeemi tuo mukanaan myös täyden uuden tekniikan nimittäin tuen 5G NR-Light -verkoille, joiden luvataan nopeuttavan siirtymistä pois 4G-yhteyksistä.

5G NR-Light, toiselta nimeltään Reduced Capability NR, on 3GPP:n 5G-verkkojen Release 17 -versiossa julkaisema kokonaisuus, joka on suunniteltu erityisesti IoT-laitteiden (Internet of Things) ehdoilla, jotta 5G-verkot saataisiin käyttöön muun muassa puettavissa laitteissakin. Käytännössä teknologia tuo 5G-yhteydet siis entistä alempiin hintakategorioihin ja mahdollistaa pienemmän virrankulutuksen. NR-Light-laitteet tukevat muun muassa selvästi kapeampaa taajuusaluetta kuin niin sanotusti täydet 5G-laitteet.

5G NR-Light sijoittuu 5G-verkkojen kaistassa puhelinten käyttämien suurten kaistan 5G-yhteyksien ja erittäin vähävirtaisen NB-IoT-alueen väliin niin nopeudeltaan ja viiveiltään kuin myös virrankulutukseltaan mahdollistaen monipuolisemmat verkkoyhteydet, mutta kuitenkin puhelinten käyttämiä täysiä 5G-yhteyksiä pienemmällä virralla. NR-Light-verkot panostavatkin kategorioihin, jotka ovat nykyisellään vielä LTE-yhteyksien hallussa, eli muun muassa aiemmin mainittuihin puettaviin vaatteisiin.

Qualcommin Snapdragon X35 5G on markkinoiden ensimmäinen 5G NR-Light -verkkoja tukeva modeemi ja valmistaja mainostaakin piirin edistävän 5G-alustan laajenemista IoT-laitteisiin. 5G-verkkojen lisäksi Snapdragon X35 5G tukee myös LTE CAT4+ -yhteyksiä ja tarjoaa tuen satelliittipaikannukselle (dual-frequency GNSS).

Snapdragon X35 -modeemia käyttäviä laitteita odotetaan markkinoille vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla.

