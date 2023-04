Redditissä raportoitu palanut Ryzen 7 7800X3D herättää kysymyksiä

Redditissä r/Amd-alueella raportoitiin viime viikolla näkyvästi palaneesta Ryzen 7 7800X3D -prosessorista ja Asuksen Strix X670 -emolevystä. Kuvissa näkyy AM5-kannassa ja pinneissä palojälki ja prosessorin alapuolella selkeä pullistuma noin 10 kullatun liitäntäpinnan alalla.

Käyttäjän mukaan prosessori oli asennettu käyttöön viisi päivää aiemmin, mutta kuollut hänen poissaollessaan kokoonpano lepotilassa. Paikalle saavuttuaan käyttäjä oli todennut, ettei tietokone enää käynnistynyt, emolevyn debug-ledit antoivat 00-koodin (ei prosessoria) ja jäähdytyksestä vastannut AIO-nestejäähdytys oli tulikuuma. Prosessoria ei oltu ylikellotettu, mutta DDR5-muisteille oli otettu käyttöön Expo 1 -profiili.

Kyseiset pinnit liittyvät prosessorin käyttöjännitteeseen. Vastaavia yksittäistapauksia on raportoitu myös muilla Ryzen 7000 -sarjan prosessoreilla niin X3D kuin ei-X3D-malleilla. Käytännössä prosessorin vaurio ja hartsialustan pullistuminen vaatii erittäin korkean lämpötilan, jonka aiheuttaja todennäköisesti liittyy prosessorin käyttöjännitteisiin, mutta tarkempi syy on vielä epäselvä.

The burned-out 7800X3D & board from reddit will arrive to us shortly. It will take us a few days to do initial research. We are working with the same failure analysis lab that did the 12VHPWR cable — that'll take longer. Might split into two videos depending on findings.

