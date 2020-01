Razer julkisti modulaarisen ja pienikokoisen Tomahawk-tietokoneen

Razerin Tomahawk hyödyntää Intelin viime vuoden loppupuolella esittelemää PCI Express -kortiksi naamioitua NUC 9 Extreme Compute Element -moduulia.

Intel esitteli viime vuoden lopulla The Element -yksikön NUC 9 Extreme -tietokoneen sydämeksi. Modulaarinen NUC-yksikkö on herättänyt kiinnostusta myös muualla ja nyt Razer on esitellyt CES 2020 -messuilla oman näkemyksensä sen hyödyntämisestä.

Razer Tomahawk on modulaarinen ja pienikokoinen tietokone, johon saa pakattua kuitenkin reilusti suorituskykyä. Sen sydämenä sykkii Intelin NUC 9 Extreme Compute Element, joka on varustettu 9. sukupolven Core i9-9980HK 8-ydinprosessorilla. Compute Elementin rinnalla olevaan toiseen PCI Express -paikkaan on puolestaan asennettu GeForce RTX 20 -sarjan näytönohjain, kuvien perusteella parhaimmillaan RTX 2080 Ti.

Tietokoneesta Compute Elementin ja näytönohjaimen tarjoamat liitännät. Vakiokonfiguraatiossaan tietokoneessa on kaksi SO-DIMM-muistipaikkaa (max. 64 Gt DDR4-2400 tai 32 Gt DDR4-2666), kaksi M.2-liitäntää, kaksi USB Type-C Thunderbolt 3 -liitäntää, kuusi USB 3.2 Gen 2 Type-A -liitäntää, kaksi Intelin gigabitin verkkoliitäntää (i219-LM ja i210-AT)

Tietokone rakentuu modulaariseksi suunnitellun Tomahawk N1 -kotelon ympärille. Kotelon katto on rei’itetty ja sen kyljet ovat karkaistua lasia. Kotelon sisältö liukuu ulos yhtenä kelkkana, jolloin minkä tahansa komponentin vaihto onnistuu helposti. Kotelo syö täyskokoisia kahden korttipaikan näytönohjaimia ja SFX-kokoluokan virtalähteen.

Razer Tomahawk tulee saataville vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Sen Tomahawk N1 -kotelo tulee myyntiin myös erikseen, mutta koska emolevyn pitäisi sopia PCI Express -liitäntään, on mahdollinen itse rakentelu joko rankan modifioinnin tai Intelin uusien Compute Elementien odottelun takana.

Lähde: Razer, Tomahawk-tuotesivu