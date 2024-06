MSI julkaisi uudet MAG Pano 100 PZ -sarjan kotelot

MSI:n uusi MAG-kotelo tulee myyntiin sekä mustana että valkoisena versiona tuulettimilla ja ilman.

MSI esitteli Computex-messuilla pitkän liudan uutuustuotteita ja yhtiö on valmis julkaisemaan niistä ensimmäisen jo nyt. Ensimmäisenä Computex-uutuuksista saatiin julki uusi MAG Pano 100 PZ.

MSI MAG Pano 100 PZ on nykytrendien mukainen ns. akvaariomallin kotelo, mutta ihan suoraan muiden pelikirjoista mallia ei ole kopioitu; kotelon etupaneeli on tyylitelty vinoksi ja muodostuvaan kulmaan on saatu lasipaneeli parantavaan näkyvyyttä sisälle. Kotelon etupaneeli lähtee kulmastaan ja kahdesta lasipaneelistaan huolimatta irti yhdessä palassa helpottamaan kokoonpanon asennusta.

Uutuuskotelo tukee uusimpia ATX- ja mATX-kokoluokan Back Connect -emolevyjä, joissa virtaliittimet on siirretty emolevyn takapuolelle. Ratkaisu helpottaa kaapelinhallintaa ja mahdollistaa huomattavasti siistimmän yleisilmeen kokoonpanoon. Kotelon kaksoiskammiorakenne jättää jopa 90 mm tilaa kaapelinhallinnalle ja saranoillaan kääntyviin, kaapelit taakseen piilottaviin paneeleihin on sijoitettu asennuspaikkoja SSD-asemille.

MSI MAG Pano 100 PZ:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 518,7 x 290 x 482 mm, 11,30 kg

Emolevytuki: mini-ITX, mATX, mATX Back Connect, ATX, ATX Back Connect

Laajennuspaikat: 8

Asemapaikat: 3 x 2,5”, 2 x 2,5”/3,5”

Virtalähdetuki: ATX

I/O-liitännät: 1 x USB-C 3.2 Gen 2×2, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 3,5 mm komboliitin

Jäähdytintuki: Katossa 120 / 240 / 360 mm Takana 120 mm Sivussa 120 / 240 / 360 mm Pohjassa 120 / 240 / 360 mm

Tuuletinpaikat: Katossa 3 x 120 / 140 mm Takana 1 x 120 mm Sivussa 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Pohjassa 3 x 120 mm / 2 x 140/160 mm

GPU:n maksimipituus: 380 mm

CPU-coolerin maksimikorkeus: 166 mm

MSI:n uutuuskotelo tulee myyntiin yhteensä neljänä eri varianttina. MAG Pano 100L PZ ja 100L PZ White tulevat myyntiin ensin ja myöhemmin luvassa ovat tuulettimilla varustetut 100R PZ ja 100R PZ White. 100R-malleissa tulee mukana kolme 120 mm:n ARGB-tuuletinta käännetyin lavoin ja yksi perinteinen 120 mm:n ARGB-tuuletin. Hinnoista tai tarkasta myyntiintulopäivästä ei ole vielä tietoa.

