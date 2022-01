Samsung järjestää Galaxy S22 -malliston julkaisutilaisuuden 9. helmikuuta

Ennakkovihjeiden perusteella Samsung keskittyy hämäräkuvaukseen sekä Note-malliston sulauttamiseen osaksi Galaxy S -mallistoa.

Samsung on vahvistanut tänään järjestävänsä Galaxy Unpacked 2022 -tilaisuuden helmikuun 9. päivä kello 17 Suomen aikaa. Tilaisuuden virallisella trailerivideolla viitataan erityisesti hämäräkuvausominaisuuksiin iskulauseilla ”Break through the night” ja ”Break the rules of light”. Samsungin mukaan tilaisuudessa esitettävillä laitteilla rikotaan rajoja älypuhelimiin toteutettavien innovaatioiden suhteen.

Aiemmin julkaisemassaan blogipostauksessa Samsung jo viittasi vuonna 2011 lanseerattuun Galaxy Note -mallistoon sekä S Pen -kynään, joka puolestaan viittaa huhuissakin vahvasti liikkuneeseen Galaxy S- ja Note-mallistojen yhteensulautumiseen uuden Galaxy S22 Ultra -mallin muodossa. Ennakkotietojen mukaan luvassa on myös S22- ja S22+-mallit.

io-tech on jo aiemmin julkaissut ja koostanut huhuja tulevaan Galaxy S22 -mallistoon liittyen ja merkittävä osa teknisistä tiedoista on jo vuotanut nettiin. Viimeisimmästä kattavasta kuva- ja speksivuodosta vastaa WinFuture. Galaxy S22 -perusmallin huhutaan olevan entistä pienempi noin 6,1-tuumaisella näytöllään ja 3700 mAh akullaan – lähtöhinnaksi huhutaan 849 euroa. S22 Plus -mallissa näyttö on 6,6-tuumainen sekä 4500 mAh akku ja lähtöhinta 1049 euroa. Perus- ja plus-malleja yhdistää tiettävästi Full HD+ -tarkkuuden 120 Hz näyttö sekä 50 + 12 + 10 megapikselin takakamera.

Galaxy S22 Ultra -huippumalli poikkeaa muotoilultaan kulmikkaampaan Note-henkiseen suuntaan ja mukana on myös S Pen -kynä. Spekseihin lukeutuu huhujen mukaan 6,8-tuuman 120 Hz QHD OLED -näyttö, 5000 mAh akku sekä 108 + 12 + 10 + 10 megapikselin neloiskamera neljällä eri polttovälillä. S22 Ultran lähtöhinnaksi huhutaan 1249 euroa. Euroopan markkinoilla kaikissa S22-malleissa on tiettävästi Exynos 2200 -järjestelmäpiiri.

Lähteet: Samsung (1)(2), WinFuture