Xiaomi Mi 11 Ultran vuotanut esittelyvideo paljastaa kookkaan kamerasaarekkeen erillisellä näytöllä

Poikkeuksellisen kookkaasta kamerasaarekkeesta löytyy pienikokoisen näytön ja 50 megapikselin pääkameran lisäksi 48 megapikselin laajakulmaobjektiivi ja 48 megapikselin periskooppikamera.

Xiaomi julkaisi hiljattain Mi 11 -puhelimen myös Euroopan markkinoille, mutta lisää on luvassa. Sarjaan on huhuttu perusmallin lisäksi Lite-, Pro- ja Ultra-malleja, joista viimeinen on päätynyt esiteltäväksi YouTubessa ennen aikojaan.

YouTube-kanava Tech Buff PH julkaisi ennen aikojaan videon, jossa hän esittelee Xiaomi Mi 11 Ultra -puhelinta, tai tarkemmin kahta sellaista. Puhelimet erottaa toisistaan värin lisäksi kamerasaarekkeen teksteistä; Valkoisessa versiossa kamerasaarekkeessa lukee ”120X Ultra Pixel AI Camera”, kun mustassa versiossa lukee ”120X, 12-120mm, 1:1,95-4.1 AI Camera”.

Mi 11 Ultrassa huomio kiinnittyy väkisinkin suorastaan jättimäiseen kamerasaarekkeeseen. Saareke on paitsi erittäin korkea, myös liki koko puhelimen levvyinen. Siihen on upotettu Tech Buff PH:n mukaan 50 megapikselin pääkamera, 48 megapikselin laajakulmaobjektiivi ja 48 megapikselin periskooppirakenteeseen perustuva zoomilla varustettu kauko-objektiivi. Lisäksi kamerasaarekkeesta löytyy pienikokoinen näyttö, joka ainakin vielä tässä vaiheessa peilaa päänäytön sisältöä. Oletettavasti se on tarkoitettu käytettäväksi selfiekuvien kohdistimena takakameran varalta, mikäli 20 megapikselin etukamera ei tuota kyllin laadukkaita kuvia.

Muutoin puhelin on varsin perinteistä lippulaivatason rautaa. Sen sisällä sykkii Qualcommin Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri ja puhelimen 6,8-tuumainen OLED-näyttö on varustettu WQHD+-resoluutiolla ja 120 hertsin mukautuvalla virkistystaajuudella. XDA Developers -sivuston mukaan näyttö kaareutuisi neljältä sivulta, mutta tämä on ainakin videon perusteella virheellistä tietoa ja Gorilla Glass Victus -lasilla päällystetty näyttö näyttäisi taipuvan aavistuksen vain sivuiltaan. Lisäksi puhelimesta kerrotaan löytyvän 5000 mAh:n akku, Harman/Kardonin tuunaamat kaiuttimet ja 67 watin pikalataus ja langaton pikalatus sekä tuki 10 watin käänteiselle langattomalle lataukselle. Mi 11 Ultra on lisäksi varustettu vuodon mukaan IP68-suojauksella vettä ja pölyä vastaan.

Tech Buff PH:n video on poistettu jo YouTubesta, mutta löydät XDA Developersin peilaaman, listaamattoman videon ainakin vielä uutista kirjoittaessa lähdelinkin takaa.

Lähde: XDA Developers