Samsung julkaisi taipuvanäyttöiset Galaxy Z Fold3- ja Flip3-älypuhelimet

Uudet Galaxy Z -mallit tarjoavat IPX8-vedenkestävyyden, Snapdragon 888 -järjestelmäpiirin ja edeltäjämallejaan edullisemmat hinnat.

Samsung julkaisi tänään pitämässään Galaxy Unpacked tilaisuudessa odotetusti seuraajat taipuvanäyttöisille Galaxy Z -sarjan älypuhelimilleen. Ulkoisesti Fold3 ja Flip3 muistuttavat monin osin edeltäjiään mutta myös selviä muutoksia on tapahtunut sisuskalujen lisäksi myös ulkoisissa ominaisuuksissa.

Molemmat uutuuksista tarjoavat ensimmäisinä taipuvanäyttöisinä mobiililaitteina vedenkestävyyden IPX8-standardin mukaisesti, mikä takaa kestävyyden upotukselle 1,5 metrin syvyyteen puolen tunnin ajaksi. Lisäksi puhelinten rakenteessa käytettyä alumiinia on päivitetty edeltäjämalleja vahvempaan malliin.

Perusraudaltaan puhelimet vastaavat toisiaan ja molempien sisällä sykkii Qualcommin Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri, jonka parina on Flip3:ssa 8 ja Fold3:ssa 12 gigatavua RAM-muistia. Tallennustilan osalta Flip3 tulee saataville 128 ja 256 gigatavun variantteina, kun taas Fold3:sta tarjolle tulevat pykälän suuremmat 256 ja 512 gigatavun versiot. Molemmat puhelimet käyttävät UFS 3.1-tallennustilaa.

Kaksikosta ensisilmäyksellä ulkoisesti suuremman muutoksen osakseen on saanut edullisemmaksi sijoittuva Galaxy Z Flip3, jonka ulkokuoren pikkunäyttö on ennakkovuotojen mukaisesti kasvanut merkittävästi ollen nyt 1,9-tuumainen.

Samalla myös kamerajärjestelmä on muotoiltu uusiksi ja uutuudessa ne sijaitsevat päällekkäin vanhempien mallien vierekkäisen sijoittelun sijaan. Käytössä on kaksi 12 megapikselin kameraa – yksi ultralaajakulmakamera ja yksi perinteinen laajakulmakamera. Sisänäytön puolella tarjolla on yksi perinteinen yläreunan reikään sijoitettu 10 megapikselin etukamera.

Värivalikoima Flip3:ssa on varsin kattava, sillä vaihtoehtoja on tarjolla kaiken kaikkiaan seitsemän, joista kolme – harmaa, valkoinen ja pinkki – on rajoitettu saatavuudeltaan vain Samsungilta verkosta ostettaviksi. Muualle myyntiin saapuvat värivaihtoehdot ovat kerma, vihreä, laventeli, musta ja harmaa.

Galaxy Z Flip3:n tekniset tiedot:

Fyysiset mitat: avattuna 72,2 x 166 x 6,9 mm, suljettuna 72,2 x 86,4 x 17,1-15,9 mm

Paino: 183 grammaa

Rakenne: Alumiinirunko, Gorilla Glass Victus, IPX8-suojaus

6,7” taittuva Dynamic AMOLED 2x-näyttö, 2640 x 1080, 22:9, 120 hz

1,9” ulkoinen Super AMOLED-näyttö, 260 x 512

Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa (UFS 3.1)

5G, SA/NSA, sub6 / mmWave, LTE, 4×4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20

Kaksoistakakamera: 12 megapikselin pääkamera (1,4 um pikselikoko), f1.8, Dual Pixel AF, OIS, 78 asteen kuvakulma 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 123 asteen kuvakulma

10 megapikselin etukamera (1,22 um pikselikoko), f2.4, 80 asteen kuvakulma

3300 mAh:n akku, USB-C, 15 watin pikalataus, 10 watin langaton lataus, 4,5 watin käänteinen langaton lataus

Android 11

Kalliimmaksi sijoittuva Fold3 puolestaan muistuttaa ulkoisesti edeltäjiään, mutta sisänäytön avaamisen jälkeen vastassa on myös muutoksia, sillä kuten huhuissa osattiin odottaa on Samsung sijoittanut Fold3:n neljän megapikselin sisäpuolen etukameran näytön alle, minkä myötä kyseessä on Fold-malliston ensimmäinen sisänäyttö ilman minkäänlaisia lovia tai kamerareikiä.

Sisänäyttöön liittyen toinen merkittävä päivitys Fold3:n ominaisuuskattaukseen on mukana tullut tuki S Pen -kynälle. Vanhempien Galaxy S- ja Note-mallien kanssa toimineet kynät eivät kuitenkaan Fold3:n kanssa toimi, vaan käytössä on uusi S Pen Fold Edition, jonka Samsung on kehittänyt yhdessä Wacomin kanssa.

Sisänäytön taipuvan rakenteen vuoksi se on selvästi perinteistä lasinäyttöä pehmemäpi, minkä myötä kynän kärjestä on tehty pehmeämpi ja se osaa vetäytyä tarvittaessa sisään suojatakseen näyttöä, jos kynään kohdistaa liikaa painetta. Kyseessä on täysin passiivinen kynä, eli se ei tarvitse toimiakseen latausta. Puhelimen mukana kynää ei toimiteta, mutta sen saa mukaan kynän paikan sisältävän puhelimen suojakuoren ostaessaan.

Tarjolle tulee kuitenkin myös Bluetooth-yhteyden yli toimiva S Pen Pro, joka tukee Galaxy Fold3:n lisäksi kaikkia muitakin Samsungin S Pen -kynää tukevia älylaitteita. Passiivisesta kynästä se erottuu pykälän isomman kokonsa lisäksi myös Bluetooth-yhteyden mahdollistamien eleiden myötä, sillä kynällä voi toteuttaa komentoja myös koskematta näyttöön itseensä.

Fold3:n kamerajärjestelmänä eroaa jonkin verran Flip3:sta, sillä vastaavasta ultralaajakulmakamerasta huolimatta pääkameran sensorin kokoa on kasvatettu, minkä lisäksi mukaan on lisätty myös 12 megapikselin telekamera. Lisäksi tarjolla on myös etunäytön oma 10 megapikselin etukamera.

Fold3:n värivaihtoehtovalikoima on Flip3:a hillitympi, mutta siitä huolimatta edeltäjämalliaan laajempi. Tarjolle tulee kolme eri väriä – musta, vihreä ja hopea.

Galaxy Z Fold3:n tekniset tiedot:

Fyysiset mitat: avattuna 128,1 x 158,2 x 6,4 mm, suljettuna 67,1 x 158,2 x 16-14,4 mm

Paino: 271 grammaa

Rakenne: Alumiinirunko, Gorilla Glass Victus, IPX8-suojaus

7,6” taittuva Dynamic AMOLED 2x -näyttö, 2208 x 1768, 22,5:18, 120 hz

6,2” ulkoinen Dynamic AMOLED 2x -näyttö, 2268 x 832, 24,5:9, 120 hz

Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri

12 Gt RAM-muistia

256 tai 512 Gt tallennustilaa (UFS 3.1)

5G, SA/NSA, sub6 / mmWave, LTE, 4×4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20

Kolmoistakakamera: 12 megapikselin pääkamera (1,9 um pikselikoko), f1.8, Dual Pixel AF, OIS, 83 asteen kuvakulma 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 123 asteen kuvakulma 12 megapikselin telekamera (1 um pikselikoko), f2.4, OIS, 45 asteen kuvakulma

10 megapikselin etukamera ulkonäytölle (1,22 um pikselikoko), f2.2, 80 asteen kuvakulma

4 megapikselin näytön alle sijoitettu etukamera sisänäytölle (2 um pikselikoko), f1.8, 80 asteen kuvakulma

4400 mAh:n akku, USB-C, 25 watin pikalataus, 10 watin langaton lataus, 4,5 watin käänteinen langaton lataus

Android 11

Molemmat uudet taittuvanäyttöiset Samsungit tulevat ennakkomyyntiin tänään ja toimitukset laitteilla käynnistyvät 27. elokuuta. Uutuuksien hinnat ovat pudonneet hieman viime vuoden malleihin nähden. Fold3:n 256 gigatavun tallennustilalla varustetun lähtömallin suositushinta on 1879 euroa ja 512 gigatavun tallennustilasta saa maksaa 100 euroa lisää. Flip3:n 128 gigatavun malli puolestaan kustantaa 1079 euroa ja 256 gigatavun malli 1149 euroa.

Lähde: Samsung