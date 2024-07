Samsung julkaisi taittuvanäyttöiset Galaxy Z Fold6- ja Flip6 -lippulaivapuhelimet

Lukuisissa vuodoissa viihtyneet uutuuspuhelimet eivät juuri yllätyksiä tarjoile ja keskittyvät suurien teknisten uudistusten sijaan uusiin tekoälyä hyödyntäviin ominaisuuksiin.

Samsung on pitänyt tänään globaalin Galaxy Unpacked -tilaisuuden Pariisissa. Kuten jo ennakkoon osattiin odottaa, tapahtumassa julkaistiin sekä uudet taittuvanäyttöiset puhelimet että uutta puettavaa teknologiaa.

Kuten kaikkein nokkelimmat knikkeknattertonit jo johtopäättelevät mallinimistä, Galaxy Z Fold6 ja Flip6 ovat yhtiön kuudennen sukupolven taittuvanäyttöiset puhelimet. Kumpikin uutuuksista on ollut jo niin monen vuodon kohteena, ettei varsinainen julkaisu enää pääse tarjoilemaan varsinaisia yllätyksiä, vaikka yksi tieto viimeisimmissä vuodoissa väärin olikin.

Samsung Galaxy Z Fold6:n ja Flip6:n sydäminä sykkii Qualcommin Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy -alusta ja kummassakin on käytössä Armor Aluminum -runko sekä Corningin Gorilla Glass Victus2 -suojalasi puhelinten kannessa ja selässä. Järjestelmäpiiriä ja muita kuumia komponentteja jäähdytetään höyrykammiotekniikalla, mikä on Flipin osalta ensimmäinen kerta ja Foldissakin sen luvataan olevan nyt jopa 60 % viime sukupolvea kookkaampi. Muotoilua on viilattu molemmissa malleissa hieman kulmikkaammaksi ja samalla hieman ohuemmaksi ja kevyemmäksi. Rakenteen IP-suojausta on myös parannettu 48-tasoon, jossa uutena mukaan on tullut suojaus erittäin pieniä kappaleita vastaan (1 mm tai suurempi), eli hienojakoiselle pölylle ei ole edelleenkään suojausta.

Tekoäly on luonnollisesti jälleen vahvasti läsnä ja mukana on uusia ominaisuuksia, joita ei ollut käytössä vielä Galaxy S24 -mallistossa. Samsung nostaa Fold6:n osalta niistä esiin esimerkiksi molempia näyttöjä hyödyntävän Interpreter-käännössovelluksen, Googlen Geminin Circle to Search- ja overlay-ominaisuuksineen sekä ProVisual Enginen alla joukon valokuvaukseen ja kuviin keskittyviä apuohjelmia. Uudella Sketch to image -ominaisuudella voi puolestaan piirtää hahmotelman, jonka puhelin muuttaa tekoälyn avulla kuvaksi valittua tyyliä käyttäen. Suggested replies -ominaisuus puolestaan analysoi viestisovelluksen viimeisimmän keskustelun sisällön ja ehdottaa siihen sopivaa automaattista vastausta.

Fold6:ssa sekä ulko- että sisänäytön mittasuhteita on hieman muutettu ja ne ovat nyt aiempaa leveämmät, eli sivusuuntainen resoluutio on hieman kasvanut. Muutosten myötä ulkonäytön läpimitta on kasvanut tuuman kymmenyksellä 6,3 tuumaan. Puhelimen paino on tippunut 24 grammaa – paksuus on suljettuna 1,3 mm pienempi ja avattuna 0,5 mm pienempi. Kameratoteutus ei ole valitettavasti kokenut teknisiä uudistuksia, eli ultrajaajakulma on valitettavasti edelleen kiinteätarkenteinen. Samsung kertoo sen sijaan keskittyneensä parantamaan kuvanlaatua ohjelmistopuolen päivityksillä. Myös akkukoot ja latausnopeudet ovat pysyneet muuttumattomina.

Samsung Galaxy Z Fold6:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: Suljettuna 68,1 x 153,5 x 12,1 mm Avattuna 132,6 x 153,5 x 5,6 mm 239 grammaa

Suojausluokitus: IP48

Kansinäyttö 6,3” 2376×968 (22,1:9, 410 PPI) Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz vaihteleva virkistystaajuus

Sisänäyttö 7,6” 2160×1856 (20,9:18, 374 PPI) Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz vaihteleva virkistystaajuus, S Pen -tuki

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (1 x 3,4 GHz Cortex-X4, 2 x 3,15 GHz A720, 2 x 2,96 GHz A720, 3 x 2,26 A510, Adreno 750, X75 5G modeemi)

12 Gt RAM

256 Gt, 512 Gt tai 1 Tt tallennustilaa

5G SA/NSA, LTE, Dual nano-SIM, Multi eSIM

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin laajakulma, f/1.8, 1,0 µm pikselikoko, OIS, Dual Pixel AF 12 megapikselin ultralaajakulma, f/2.2, 1,12 µm pikselikoko, 123° FOV 10 megapikselin telekamera, f/2.4, 1,9 µm pikselikoko, 3 x optinen zoom, OIS, PDAF

Kansinäytössä 12 megapikselin selfiekamera, f/2.2, 1,22 µm pikselikoko, FF

Sisänäytön alla 4 megapikselin kamera, f/1.8, 2,0 µm pikselikoko

4400 mAh akku, USB-C, 25W latausteho, 15 W Fast Wireless Charging 2.0 -langaton pikalataus, käänteinen langaton lataus

Android 14, One UI 6.1.1 (7 vuoden Android-versiopäivitykset ja tietoturvapäivitykset)

Simpukkamallinen Flip6 ei ole Fold6:sta poiketen pienentynyt ulkomitoiltaan juuri lainkaan. Paino on pysynyt tismalleen samana ja kokonaispaksuudesta on lähtenyt vain pari millin kymmenystä lähinnä muotoilullisista syistä. Toisin kuin viimeisimmät vuodot väittivät, Flip6:n kansinäyttö perustuu edelleen Super AMOLED -paneeliin, eli sitä ole vaihdettu IPS-paneeliin. Etunäyttöä voi käyttää esimerkiksi viesteihin vastaamiseen puhelinta avaamatta hyödyntäen älykkäitä Suggested replies -vastauksia. FlexiWindowiksi kutsutulle etunäytölle on tarjolla nyt myös entistä enemmän erilaisia widgettejä ja tekoälyominaisuuksien luvataan olevan läsnä myös pikkunäytöllä.

Kuten huhutkin lupasivat, Flip6:n pääkamera on nyt varustettu 50 megapikselin sensorilla, mutta ultralaajakulmakamerassa ei sisarmallin tapaan ole vieläkään automaattitarkennusta. Fold6:n tapaan akku ja latausnopeudet eivät ole kokeneet uudistuksia.

Samsung Galaxy Z Flip6:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: Suljettuna 71,9 x 85,1 x 14,9 mm Avattuna 71,9 x 165,1 x 6,9 mm 187 grammaa

Suojaus: IP48

Kansinäyttö 3,4” 720×748 (306 PPI) FlexiWindow Super AMOLED, 60 Hz

Sisänäyttö 6,7” 2640×1080 (22:9) Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz vaihteleva virkistystaajuus

Qualcomm Snapdragon Gen 3 for Galaxy (1 x 3,4 GHz Cortex-X4, 2 x 3,15 GHz A720, 2 x 2,96 GHz A720, 3 x 2,26 A510, Adreno 750, X75 5G modeemi)

12 Gt RAM

256 Gt tai 512 Gt tallennustilaa

5G SA/NSA, LTE, Dual nano-SIM, Multi eSIM

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

Kaksoistakakamera: 50 megapikselin laajakulma, f/1.8, 1,0 µm pikselikoko, OIS, Dual Pixel AF 12 megapikselin ultralaajakulma, f/2.2, 1,12 µm pikselikoko, 123° FOV, FF

10 megapikselin selfiekamera, f/2.2, 1,22 µm pikselikoko

4000 mAh akku, USB-C, 25W latausteho, 15 W Fast Wireless Charging 2.0 -langaton pikalataus, käänteinen langaton lataus

Android 14, One UI 6.1.1 (7 vuoden Android-versiopäivitykset ja tietoturvapäivitykset)

Samsung Galaxy Z Fold6:n ja Flip6:n ennakkomyynti alkaa tänään ja varsinainen myynti 24. heinäkuuta. Fold6 tulee saataville Silver Shadow-, Pink- ja Navy-kuosiessa ja sen suositushinta on alkaen 2099 euroa. Flip6:n värivalikoima on Silver Shadow, Yellow, Blue sekä Mint ja sen suositushinta on puolestaan alkaen 1259 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)