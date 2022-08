Uusi artikkeli: Testissä Samsung Galaxy Z Fold4

Testasimme Samsungin taittuvanäyttöisen Galaxy Z Fold4 -älypuhelimen 1879 euron suositushinnalla.

Samsung julkaisi neljännen sukupolven taittuvanäyttöisen Galaxy Z Fold -älypuhelimen elokuun 10. päivä ja kauppojen hyllyille laitteet saapuvat 26. elokuuta eli kuluvan viikon perjantaina. Puhelimen suositushinta on viime vuoden Fold3:sta tutut 1879 euroa.

Fold4 muistuttaa ulkoisesti edeltäjäänsä, mutta näkyvänä muutoksena laitteen saranaa on saatu kutistettua, minkä myötä etunäytön kuvasuhde on aiempaa leveämpi. Lisäksi tavanomaisten lippulaivapuhelinten tavoin Fold4:ään on tuotu päivitykset Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiiriin sekä paperilla Galaxy S22:sta ja S22+:sta tuttuun kamerajärjestelmään. Ohjelmistotasolla uutuus tarjoaa Android 12L:n mukanaan tuomat optimoinnit suurille näytöille.

Testiartikkelissa tutustumme Samsung Galaxy Z Fold4:ään noin viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta.

Lue artikkeli: Testissä Samsung Galaxy Z Fold4