Qualcommin tuorein huippupiiri päivittää Samsungin taittuvanäyttöisen simpukkapuhelimen 5G-aikaan.

Samsung on esitellyt odotettua aiemmin uuden 5G-version Galaxy Z Flip -älypuhelimestaan. Simpukkamallisen Z Flipin 4G-versio esiteltiin helmikuussa. Laitteen rakenne ja ulkomitat ovat pysyneet tismalleen samoina, sillä päivityksiä on tehty lähinnä sisuskaluihin. Ulkopuolelle on tarjolla uusia värivaihtoehtoja ja mattapintainen viimeistely kiiltävän sijaan.

5G-version merkittävin uudistus on uusi Snapdragon 865+ -järjestelmäpiiri, joka nostaa laitteen suorituskyvyn tämän vuoden lippulaivamallien tasolle. 5G-ominaisuudet on toteutettu järjestelmäpiirin parina toimivalla X55-modeemipiirillä ja samalla myös LTE-yhteyksien nopeutta on hieman parannettu. Z Flip 5G on Samsungin ensimmäinen 865+-järjestelmäpiiriä käyttävä laite.

Muilta osin uusi 5G-versio on pitkälti identtinen alkuperäisen 4G-mallin kanssa. Keskiössä on 6,7-tuumainen taittuva AMOLED-näyttö, jonka pinnassa on taittuva ultraohut lasi. Päänäyttöä voidaan käyttää täysin- tai puoliksi avatussa asennossa. Ulkopuolella on pieni 1,1-tuumainen Super AMOLED -värinäyttö. Softapuolelle on lisätty muutama taittuvaa näyttöä hyödyntävä lisäominaisuus, kuten Flex Mode, jossa näytön puoliskot näyttävät saman sovelluksen sisällä kahta eri toimintoa.

Galaxy Z Flip 5G tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat: avattuna 167,9 x 73,6 x 6,9-7,2 mm, suljettuna 87,4 x 73,6 x 15,4-17,3 mm

Paino 183 g

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass -kuoret, IP68-suojaus

6,7” taittuva Dynamic AMOLED-näyttö, 2636 x 1080, 21,9:9, 425 PPI

1,1″ ulkoinen Super AMOLED -näyttö, 300 x 112 pikseliä, AOD

Snapdragon 865+ -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR4X RAM-muistia

256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa, microSD-muistikorttipaikka (max. 1 Tt)

5G, NSA & SA, Alle 6 GHz taajuusalue, DSS

LTE 2000/150 Mbit/s, 6CA, 4×4 MIMO, nanoSIM + eSIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz),VHT80 MU-MIMO,1024QAM

Bluetooth 5.0 (dual audio), NFC, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Kaksoistakakamera: 12 megapikselin laajakulmakamera, 1,4 um pikselikoko, f1.8, OIS, Super Speed Dual Pixel -tarkennus 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 12 mm kinovastaava polttoväli 4K 60 FPS

10 megapikselin etukamera, automaattitarkennus, F2.4, 26 mm kinovastaava polttoväli

AKG-stereokaiuttimet

3300 mAh akku, USB 3.1 Type-C, 15 W pikalataustuki, 9 W langaton lataus WPC, käänteinen langaton lataus

Android 10, One UI 2.1

Galaxy Z Flip 5G tulee Suomessa myyntiin elokuussa. Suositushinta on 1649 euroa, eli satasen enemmän kuin 4G-versiossa. Värivaihtoehtoja ovat Mystic Grey ja Mystic Bronze.

Lähde: Lehdistötiedote