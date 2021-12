Samsungin tuleva Galaxy S22 esiintyy ensimmäisessä vuotokuvassa

Kuvasta paljastuu muotoilultaan huomattavasti tämän vuoden Galaxy S21 -malleja muistuttava puhelin, jonka takakuori on vain muuttunut mattapintaisesta kiiltäväksi.

Samsungin ensi vuoden helmikuussa julkaistavaksi odotettu Galaxy S22 -mallistosta on vuotanut tasaiseen tahtiin tietoja aina jo syyskuussa vuotaneista renderöintikuvista saakka. Nyt malliston edullisimmaksi ja huhujen mukaan aiempia sukupolvia pienemmäksi sijoittuvasta Galaxy S22 -perusmallista on vuotanut ensimmäinen kuva fyysisestä puhelimesta itsestään.

Kuvassa näkyy nykyisistä Galaxy S21 -malleista tuttu muotoilukieli ja varsin tutun näköinen kehykseen yhteydessä oleva kamerakehikko, mutta takakuorin materiaali on muuttunut mattapintaisesta kiiltäväksi. Myös kameramäärä on tämän vuoden malleista tuttu kolme ja LED-salamakin on säilynyt tutulla paikallaan kamerakehikon ulkopuolella. Aiempien vuotojen valossa kameroina toimisivat 50 megapikselin pääkamera, 10 megapikselin telekamera kolminkertaisella zoomilla sekä 12 megapikselin ultralaajakulmakamera.

Hyvin samankaltaisesta muotoilustaan huolimatta puhelin voi kuitenkin poiketa viime vuoden malleista pienemmällä koollaan, mikäli aiempia huhuja ja vuotoja on uskominen. Puhelimen on odotettu nimittäin tuovan niin pienemmän näytön kuin myös pienemmän akun kuin tämän vuoden Galaxy S21.

Vuotokuvan lisäksi tulevaan julkaisuun tuore FCC-sertifikaatti paljastaa uuden Galaxy S22 Ultralle valmistetun Stylus-kynän, jonka merkinnät eivät vastaa aiempia S-Pen-kyniä.

