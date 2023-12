Vuotaneessa diassa käydään läpi S24:n, S24+:n ja S24 Ultran keskeisimmät tekniset ominaisuudet ja eroavaisuudet.

Samsung tulee julkaisemaan ensi vuoden Galaxy S -malliston 17. tammikuuta kello 20:00 Suomen aikaa. Uudet Galaxy S24 -puhelimet ovat esiintyneet jo useammassa vuodossa ja joulun alla puhelimista vuoti julki käytännössä kaikki ominaisuudet.

Luottovuotaja Evan ’Evleaks’ Blass on julkaissut X:ssä kuvan, jossa käydään läpi Samsung Galaxy S24:n, S24+:n ja S24 Ultran merkittävimmät ominaisuudet. Standardiominaisuudeksi kaikille listataan Qualcommin Snapdragon 8 Gen 3 -järjestelmäpiiri, mutta kuten jo ennakkoon tiedetään, se pitää paikkansa vain tietyillä markkinoilla. Koreassa ja Euroopassa, mukaan lukien Suomessa, puhelimista löytyy sen sijasta Samsungin Exynos 2400. S24:ssä on 8 Gt muistia ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa, kun S24+:ssa sekä Ultrassa on 12 Gt muistia ja 256 tai 512 Gt tallennustilaa.

Koko kolmikolle yhteistä on jopa 2600 nitin maksimikirkkauteen yltävä Dynamic AMOLED 2X -näyttö, joka on S24:ssä FullHD+- ja Plussassa sekä Ultrassa QHD+-tarkkuutta. S24:n näyttö on kooltaan 6,2-tuumainen, S24+:n 6,7-tuumainen ja Ultran 6,8-tuumainen.

Kamerapuolella pääkameran tarkkuus on S24:ssä ja Plussassa 50 megapikseliä. Niiden kaverina on kaksi max 3x Zoom-kertoimella varustettu telekamera. Ultrassa on käytössä puolestaan peräti 200 megapikselin pääkamera, jota tuetaan 3x ja 10x Zoom-kertoimilla varustetuilla telekameroilla.

Akkukapasiteetti vaihtelee odotetusti puhelimen näytön koon mukaan. S24-perusmalliin on saatu mahtumaan 4000 mAh:n, S24+:aan 4900 mAh:n ja Ultraan 5000 mAh:n akku. Pikalatausnopeuksia taulukko ei kerro, mutta luvattujen latausnopeuksien mukaan S24 on hieman muita hitaampi; sille luvataan 0-50 % lataus puoleen tuntiin, kun isoveljet yltävät kumpikin samassa ajassa 65 %:iin. Koko kolmikko on IP68-suojattu ja S24:n sekä S24+:n rungossa käytetään Armor Aluminum 2.0 -rakennetta. Ultrassa on puolestaan titaanirunko. S24 Ultralle kuuluu myös yksinoikeutena mukana kulkeva S Pen -stylus.

Lähde: GSMArena