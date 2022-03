Rev. B tuo mukanaan alkuperäisestä Fuma 2:sta nopeammaksi päivitetyt Kaze Flex II -tuulettimet.

Scythe on julkaissut uuden Fuma 2 Rev. B -prosessoricoolerin. Kyseessä on päivitetty versio suositusta ja io-techin testeissäkin hyvin pärjänneestä Fuma 2 -coolerista.

Fuma 2 Rev. B tuo mukanaan suoraan paketissa kiinnikkeet Intelin tuoreimmalle LGA 1700 -prosessorikannalle, mutta sen lisäksi coolerin uutta nimeä ovat perustelemassa päivitetyt tuulettimet. Uudet Kaze Flex II -tuulettimet pyörivät maksimissaan 1500 RPM:n kierrosnopeudella vanhemman mallin 1200 RPM:n sijaan.

Muilta ratkaisuiltaan cooleri on vanha tuttu, eli käytössä on epäsymmetrinen muotoilu, jonka myötä Fuma 2 Rev. B ei sijoitu RAM-kampojen päälle ja lisäksi käytössä on kaksi eri tuuletinmallia – edessä käytössä on värinää vaimentavine kumeineen 15 mm paksuinen malli ja keskellä puolestaan 26 mm:n malli.

Scythe Fuma 2 Rev. B saapuu myyntiin Euroopassa huhtikuun 2022 aikana. Yhdysvalloissa, Japanissa ja Taiwanissa coolerin myynti alkaa välittömästi. Coolerin hintatietoja valmistaja ei ole julkistanut.

Lähteet: Scythe, TechPowerUp