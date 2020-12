Sijoitusrahasto Third Point vaatii Inteliä tutkimaan mahdollisuuksia eriyttää piirituotanto omaksi yrityksekseen

Third Point omistaa Intelin osakkeita lähes miljardin dollarin arvosta.

Yhdeltäkään alaa seuraavalta on tuskin mennyt ohi Intelin puolijohdevalmistuspuolen ongelmat viime vuosina. Yhtiö on jo tehnyt paljon ongelmien korjaamisen ja kapasiteetin kasvattamisen eteen, mutta kaikkien mielestä se ei riitä.

Uutistoimisto Reuters kertoo hedgerahasto Third Pointin lähestyneen Intelin hallituksen puheenjohtajaa kirjeellä, jossa se kehottaa yhtiöhallitusta arvioimaan tarkkaan, kannattaako sirujen suunnittelu ja valmistus pitää jatkossakin saman katon alla, vai ei. Third Pointilla on hallussaan Intelin osakkeita lähes miljardin dollarin arvosta.

Third Pointin toimitusjohtaja Daniel Loebin mukaan Intelin on tartuttava välittömästi toimiin kasvattaakseen yhtiön roolia etenkin PC-tietokoneissa ja datakeskuksissa, joissa se menettää parhaillaan osuuttaan AMD:lle. Lisäksi Loeb mainitsee yhtiön jo menettäneen kärkisijansa puolijohdevalmistuksessa aasialaisille TSMC:lle ja Samsungille, minkä lisäksi se pitää huolestuttavana Intelin tilannetta NVIDIAn dominoimilla tekoälymallien markkinoilla. Kaiken päälle yhtiön suuret asiakkaat kuten Amazon, Apple ja Microsoft kehittävät parhaillaan omia sirujaan ja Amazonin ja Applen tapauksessa ovat saaneet niitä myös tuotantoon asti.

Third Point pitää huolestuttavana etenkin piirien valmistuksen siirtymistä kovaa vauhtia sen epävakaana pitämään Itä-Aasiaan. Intel ei perinteisesti ole ollut kolmansien osapuolien suosiossa puolijohdevalmistuksessa, vaikka se onkin myynyt tuotantokapasiteettiaan myös ulkopuolisille. Puolijohdetuotannon irrottaminen omaksi yrityksekseen voisi avata uusia mahdollisuuksia vastata kolmansien osapuolten tarpeisiin ja pitää piirivalmistusta fyysisesti Yhdysvalloissa.

Intel on antanut Third Pointin kirjeeseen myös lyhyen vastineen. Vastineessaan Intel toteaa yhtiön ottavan mielellään vastaan ehdotuksia kaikilta sijoittajiltaan yhtiön arvon kasvattamiseksi ja odottavan innolla Third Pointin ideoihin paneutumista.

Lähde: Reuters